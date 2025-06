Andrea Corsini sarà il presidente di Start Romagna

Sarà ufficializzato nei prossimi giorni il cambio al vertice della società dei trasporti Start Romagna con il passaggio di consegne dal presidente attuale, Roberto Sacchetti, ad Andrea Corsini, l’uomo individuato dai soci di Start Romagna a guidare la società nei prossimi anni.

Corsini, 61 anni, nativo di Cervia, è stato assessore regionale al turismo e ai trasporti nei due mandati del governatore Stefano Bonaccini. Dirigente della cooperativa Atlantide è entrato nel direttivo nazionale del Partito Democratico con l’arrivo della segretaria nazionale Elly Schlein.

Il suo nome era tra quelli nel toto successori a Bonaccini come presidente della Regione e a Michele de Pascale come sindaco di Ravenna dopo che questi è stato eletto governatore dell’Emilia Romagna. Una nomina, quella di Corsini, nel campo del centrosinistra e non poteva essere diversamente considerando che tre dei quattro capoluoghi romagnoli sono governati da sindaci di espressione Pd, solo Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, è sostenuto da una coalizione di centrodestra.

Start Romagna è la Società che gestisce il trasporto pubblico della Romagna, nata dall’unione di Avm di Forlì-Cesena, Atm di Ravenna e Tram Servizi di Rimini: le tre aziende storiche di gestione del trasporto pubblico dell’area Romagnola. L’idea del progetto nasce a fine 2009 e prende forma a tutti gli effetti dal 1 Gennaio 2012, con lo scopo di centralizzare e migliorare il servizio di trasporto pubblico per i cittadini. Sono oltre 1.000 i dipendenti della società, di cui 900 autisti e circa 100 impiegati. In totale Start Romagna serve 80 comuni, con una rete stradale di 5.500 km, oltre 150 linee e 550 mezzi.

Anche un’altra società pubblica romagnola avrà a breve un avvicendamento alla presidenza, in questo caso si parla di Romagna Acque Società delle Fonti il cui presidente, Tonino Bernabè non potrà più ricoprire il ruolo per scadenza dei mandati consentiti. Al suo posto è già stato individuato il cesenate Fabrizio Landi. Avvocato di 56 anni, è stato segretario del Partito Democratico di Cesena.