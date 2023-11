Andrea Delogu: "La vita comincia a 40 anni"

Un viaggio in quella terra di confine che non esiste sulle carte geografiche ma che per le donne ha una connotazione ben precisa: quarant’anni. Riflette su questo l’attrice, autrice, conduttrice, originaria di Cesena, Andrea Delogu, nel suo ultimo spettacolo ‘40 e sto’, in cui si mette in gioco, si racconta, interagisce col pubblico, mostra immagini e flashback. Forte del successo primaverile, la pièce ha ormai superato le ottanta repliche e va in scena al Teatro Masini di Faenza stasera alle 21. Ideato dalla stessa artista insieme a Rossella Rizzi, è diretta da Enrico Zaccheo.

Delogu, come le è venuto in mente di portare a teatro uno spettacolo sul fatidico giro di boa?

"Nel mio caso, compiere quarant’anni ha coinciso con un momento piuttosto particolare della mia vita, difficile, a tratti doloroso. Così ho pensato, attingendo a piene mani dalla mia vita privata, di raccontarmi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza".

Può svelare almeno un episodio della sua vita che porta in scena?

"È tutto un grande racconto da quando ero piccola sino a oggi, è difficile slegare qualcosa. Ma il senso è prendere coscienza di quanto sia complicato essere se stessi. Ecco, compiere 40 anni, serve proprio a questo e di conseguenza a capire come rinascere e a come riappropriarsi della propria indipendenza".

I quarant’anni sono dunque una tappa particolarmente importante…

"Sì, e pensare che quando ero una bambina, vedevo le donne di questa età come ‘parcheggiate’, ossia ormai sposate con figli, una carriera più o meno avviata. Non pensavo certo che ‘dietro l’angolo’, nella vita di mezzo, ci potessero essere ancora mille vite davanti. Scoprirlo dà un senso di libertà".

Durante la sua lunga tournée, le è capitato di ricordare particolarmente una serata?

"Sì, a Bologna, in un teatro con 750 donne e 50 uomini, tutto esaurito. C’era gente di tutte le età, molti giovani, ed è stato bello perché ho avuto davvero la sensazione di parlare anche alle nuove generazioni, capendo alla fine che siamo tutti nella stessa barca in un certo senso". Quanto le piace il teatro, rispetto alla radio e alla tv?

"Il teatro rappresenta la potenza totale dell’artista. Sono io da sola davanti al pubblico senza alcuna mediazione come capita in radio e in tv. La maggiore difficoltà? Avere la forza di girare tutta l’Italia per arrivare soprattutto nelle città di provincia che hanno una grande ‘sete’ di cultura".

Cosa c’è nel suo prossimo futuro, oltre al teatro?

"La radio come sempre dalle 15 alle 16 su Rai Radio 2, con la trasmissione ‘La versione delle due’. Sto inoltre valutando nuove proposte, alcune anche interessanti, ma non posso svelare nulla non tanto per scaramanzia ma proprio perché è prematuro".

Roberta Bezzi