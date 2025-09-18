Andrea Dovizioso e Faenza, il legame in una serie tv

La vita e la carriera di Andrea Dovizioso sbarcano su Sky e NOW con ‘DOVI - La Serie’, un documentario in dieci episodi, prodotto da Digital Lighthouse in collaborazione con Sky, disponibile dal 12 settembre. Più che un semplice tributo al campione è un racconto che intreccia il passato e il presente di un pilota che ha saputo restare legato alla sua terra. Un progetto che unisce Forlì, città natale di Dovizioso, e Faenza, grazie alla partecipazione di talenti locali. Il documentario, diretto dal regista lucano Luca Curto, offre uno sguardo autentico sulla vita di ‘Dovi’. "In questa serie – ha dichiarato il regista – ho cercato di raccontare nel modo più autentico possibile il campione Andrea Dovizioso, da questo nasce la possibilità di portare al grande pubblico, non solo di appassionati, il sapore umano di questo sport". Digital Lighthouse, di cui Curto è anche art director, è inoltre particolarmente legata a Faenza, dove ha da poco aperto una sede.

Ma questo non è il loro unico legame con la Motor Valley e, in particolare, Faenza. C’è anche Diego Mandolfo, head of marketing & executive producer di Digital Lighthouse, che è autore di ‘DOVI - La Serie’ insieme ad Antonio Nolè. Dopo oltre un decennio di esperienza nel mondo della Formula 1 con Racing Bulls, Mandolfo, originario di Modica in Sicilia, ha scelto di restare in Romagna per avviare una nuova fase professionale. Digital Lighthouse ha aperto una sede a Faenza proprio per rafforzare i legami con le realtà della Motor Valley con cui collabora. Un percorso, quello di Mandolfo, che lo ha portato da una scuderia di Formula 1 alla produzione cinematografica e tv, e che merita un approfondimento a sé. Oltre la pista, c’è il territorio, Faenza. Il documentario, infatti, non si limita a ripercorrere le vittorie più significative di Dovizioso in 125 e MotoGP. Va oltre, esplorando la sua crescita personale e la sua scelta di investire nel territorio con la creazione dello 04 Park Monte Coralli. Quello che era un impianto quasi dimenticato è diventato, dopo averne preso la gestione, centro federale della Fmi, la Federazione motociclistica italiana, ma soprattutto un punto di riferimento per il motocross, un luogo dove atleti e appassionati possono allenarsi e coltivare la loro passione. ‘DOVI - La Serie’ è un racconto intimo e profondo, che celebra il pilota, ma anche l’uomo. Un uomo che ha saputo mantenere un sano equilibrio tra razionalità e follia, restando sempre fedele a se stesso e alle sue radici. Un’opportunità per il pubblico di conoscere da vicino uno dei più grandi piloti italiani e per i faentini di scoprire il talento e la passione di un loro concittadino, Diego Mandolfo, che ha contribuito a raccontare questa storia con uno sguardo privilegiato.