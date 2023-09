Andrea Lama, canzoni per bimbi a tempo di rap

È un titolo che solletica la fantasia, quello del nuovo cd del ‘cantautore dei bambini’ Andrea Lama: ‘Qui disegno una nuvola’, uscito nelle scorse settimane in vista del rientro a scuola. Il lavoro fa seguito a ‘C… come cappello’ che aveva ottenuto un bel successo, cinque anni, vendendo oltre 3 mila copie, solo nel Ravennate. "Per le canzoni – spiega Lama – ho preso ispirazione dalle mie tante esperienze nelle scuole dell’infanzia e primarie dove porto i miei progetti musicali. Ed è per questo che hanno anche una valenza didattica: parlano di tematiche che si prestano a essere sviluppate in classe, fornendo stimoli interdisciplinari senza relegare la canzone a semplice esercizio mnemonico". Delle nove canzoni contenute del cd, ce n’è anche una dedicata a Ravenna e all’arte che più di altre rende la città unica, ‘L’arte del mosaico’. Un’altra poi è dedicata alla storia di Ravenna, ‘In viaggio a Dante’, che con un ritmo incalzante e un testo accattivante avvicina i più piccoli alla ‘Divina Commedia’. Lama si diverse anche a giocare con un po’ di rap, con le famose rime del Sommo Poeta. Nel complesso le canzoni sono un percorso musicale ad ampio raggio perché si spazia dall’ecologia con ‘La voce della terra’, fino a temi sociali con ‘Diversi uguali’ o ‘Pezzettino’. Divertenti sono ‘La matta fattoria’ e ‘Crazy Cat’, mentre nella canzone ‘Insegno se imparo con te’ Lama ha messo in musica le parole del grande poeta dei bambini Bruno Tognolini. Merita di essere citato anche il brano ‘La Befana vien di note’ che rende fresca e arzilla, con un arrangiamento rock, l’amata vecchia signora. "È un album da condividere – afferma Lama –. Sono cresciuto con la musica dei grandi cantautori italiani e ho sempre creduto nella forza delle canzoni, non solo dal punto di vista emotivo ma anche di crescita personale". Il cd, edito dalla casa discografica di Verona, Azzurramusic, è stato registrato e arrangiato in parte a Casalecchio di Reno, nello studio di Massimo Tagliata, e in parte a Verona all’Accademia Recording Studio di Roberto Cetoli. I due arrangiatori hanno da sempre collaborato con Lama, così come i musicisti: Luca Donini (saxofono), Pier Brigo ex sassofonista di Fiordaliso, Stefano Olivato (armonica a bocca), già collaboratore di Angelo Branduardi, Pierluigi Bondioli (clarinetto), Matteo Lama (chitarra). I cori e i controcanti che accompagnano le canzoni sono poi a cura di Karin Mensah, Sonia Cavallari, Elisabetta Dall’Argine e Dania Lascialfari. Nei prossimi giorni, Lama sarà impegnato nella presentazione del cd. Dopo esser stato ospite della ‘Sagra de caplèt’ a Porto Fuori, il prossimo 15 ottobre sarà a San Pietro in Vincoli dove è in programma un concerto di beneficenza per gli alluvionati.