Andrea Mingardi in veste jazz al Socjale

Andrea Mingardi al teatro Socjale di Piangipane per il concerto intitolato ’... E allora jazz’ nell’ambito del festival Crossroads. Con lui una band formata da Emanuela Cortesi (voce), Teo Ciavarella (pianoforte), Maurizio Tirelli (tastiere, synth), Sandro Comini (trombone), Felice Del Gaudio (contrabbasso) e Bruno Farinelli (batteria).

"Mi sono accorto che tutti i generi che da ragazzo mi hanno preso il cuore e spinto a buttarmi nel mondo della musica oggi sono rari o assenti – racconta il cantante bolognese – . Come non contassero più. E invece contano nella mia storia e… nella storia". Nasce così il reitorno alle origini che lo vede seguire le orme di figure come Frank Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennet.

