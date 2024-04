Andrea Pennacchi in ’Pojana e i suoi fratelli’

In scena la drammaturgia contemporanea, tra stereotipi ed evoluzioni sociali. L’attore Andrea Pennacchi è protagonista stasera al teatro Goldoni di Bagnacavallo con il suo ’Pojana e i suoi fratelli’.

Lo spettacolo è l’evoluzione nata a partire dal personaggio del protagonista: Franco Ford detto ’Pojana’, ricco padroncino di un adattamento delle ’Allegre comari di Windsor’ ambientato in Veneto, con tutta una serie di fisse tra cui le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero. In seguito la banda di Propaganda Live l’ha voluto sul suo palco e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono. Rappresenta il ’diavoletto’ dentro a ognuno di noi.

Il personaggio di Pojana nasce dalla necessità di raccontare quelle storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. E parla dell’evoluzione degli stereotipi legati ai veneti, che da provinciali buoni e gran lavoratori, un po’ ’mona’, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero) sono diventati di colpo nell’immaginario collettivo evasori, razzisti, ottusi: avidi padroncini, con l’ignoranza a fare da denominatore comune tra il prima e il dopo nella visione popolare. In seguito a Pojana si sono affiancati i suoi fratelli, che saranno con lui sul palcoscenico: Edo ’il security’, Tonon ’il derattizzatore’, Alvise ’il nero’ e altri. E così l’enigma della trasformazione dello stereotipo nello spettacolo sui veneti si risolve in racconto, passando da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera. Una promozione, praticamente.

E così eccolo qui sul palco, Franco Ford detto il Pojana con tutti i suoi fratelli, a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

L’appuntamento fa parte della rassegna ’Teatri d’Inverno - Sguardi sulla drammaturgia contemporanea’. Lo spettacolo andrà in scena alle 21, con le musiche eseguite dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, organizzato da Teatro Boxer in collaborazione con People.

Biglietti a 20 euro (intero) o 10 (ridotto per under 29), diritto di prevendita a 1 euro.

Prenotazioni telefoniche a 0545 64330 dalle 11 alle 13, i biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket. Per ulteriori informazioni www.accademiaperduta.it.