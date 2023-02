Andrea Pennacchi in scena

Andrea Pennacchi, accompagnato dalle musiche eseguite da Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, è protagonista sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza, questa sera alle ore 21, con ’Pojana e i suoi fratelli’. L’appuntamento fa parte della rassegna Teatri d’Inverno – Sguardi sulla drammaturgia contemporanea. I fratelli maggiori di Pojana - Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero - videro la luce all’indomani del primo aprile 2014. In quel giorno, infatti, l’Italia scoprì che in un capannone di Casale di Scodosia (comune del veneziano noto per i mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un Tanko, una ’macchina movimento terra’ blindata, con un ‘cannoncino’ in torretta. "Io e il mio socio, il musicista Giorgio Gobbo, sentimmo subito la necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva – racconta Pennacchi –. Il mondo deve sapere, come mai i laboriosi veneti costruiscono nei loro capannoni svuotati dalla crisi delle ‘tecniche’ degne dell’Isis".

Va detto che queste storie "venivano già raccontate da giornalisti straordinari come Rumiz e Stella, o sociologi come Diamanti, ma a teatro erano ancora poco presenti. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi". Pojana era il "ricco padroncino di un mio adattamento delle Allegre comari di Windsor ambientato in Veneto". Intero 10 euro; www.accademiaperduta.it