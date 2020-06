Ravenna, 21 giugno 2020 - Sul prato, davanti alla chiesa, prima della cerimonia e poi dentro, seduti sulle panche a distanza, tanti amici ieri pomeriggio a San Lorenzo in Cesarea hanno partecipato ai funerali di Andrea Rossi. E si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo, morto sabato scorso a soli 17 anni dopo un bagno nella piscina dello stabilimento Lucciola a Marina di Ravenna. Un dolore immenso ha travolto la mamma Valentina, la sorella Margherita, il babbo Alessandro, i nonni e la fidanzata Giulia che ieri era seduta in prima fila. E Giulia era presente il giorno della tragedia su cui sta facendo luce la Procura che ha aperto un procedimento per omicidio colposo a carico di ignoti dopo l’esposto della famiglia del ragazzo, tutelata dall’avvocato Silvia Brandolini, nel quale si evidenzia come Andrea nei giorni prima della tragedia manifestava un senso di spossatezza e difficoltà respiratorie, cosa che aveva dato luogo a due accessi in ospedale.

Ma ieri era solo il giorno del dolore, assordante, in cui è piombata la chiesa di San Lorenzo in Cesarea durante la cerimonia funebre, presieduta da don Ugo Salvatori e concelebrata dal parroco don Ennio Rossi. "Nella nostra vita è tutto contato, dai giorni ai battiti del cuore, e questa contabilità è segreta – ha detto don Ugo Salvatori durante la messa –. E la fine, senza preavviso, può avvenire nel bel mezzo di una festa: è un’obbedienza alla legge di natura. Se io non penso alla brevità dei giorni, non li conto e sono sicuro che qualcosa di me durerà, benché niente di ciò che vedo dura. E quindi mi attacco a questa luce, a questa speranza. Andrea, anche se non lo incontrerò più fisicamente, come quando veniva a trovarmi per lunghe chiacchierate, sono sicuro di incontrarlo nel Signore e nella preghiera. Sarà lui a farmi da maestro, con il suo sorriso, la delicatezza del tratto e il linguaggio sempre misurato e corretto". E ancora: "Fatica, disagio, preoccupazioni. Gli eventi della vita avevano fatto maturare Andrea in fretta. Ha amato tanto papà, mamma e i nonni, ricambiato". Perché, come ha detto don Ugo, "Andrea aveva un cuore grande ed eravamo in tanti ad abitarci, ci porterà lassù con sè nella luce di Dio". Dopo la funzione il corteo ha proseguito per il cimitero urbano dove la salma è stata sepolta.