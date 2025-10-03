Andrea Vasi lascia il consiglio comunale

Dopo quasi nove anni Andrea Vasi lascia la carica di consigliere comunale per il Partito Repubblicano Italiano. Il 29enne di San Zaccaria ha dato ieri mattina le dimissioni dopo aver accettato un lavoro nell’area sindacale di Confcommercio Ravenna. "La scelta – spiega – è dettata da un’opportunità di cambiamento e di crescita personale e lavorativa. Il passaggio a rappresentante sindacale per gli associati di Confcommercio vede un’incompatibilità con la carica di consigliere comunale. Il mio non è un addio alla politica: non lascio il Pri e non lascio la politica, non escludo nulla per il futuro. Credo che il lavoro all’interno dell’associazione di categoria, in questo momento, mi permetta di continuare la mia azione politica e dare il mio contributo alla città, ma attraverso strumenti diversi".

Vasi è stato eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 2016, ai tempi del primo mandato del sindaco Michele de Pascale, con 141 preferenze nella lista del Pri. Fu poi confermato nel 2021 con 185 preferenze e nel 2025 con 243 voti. Vasi lascia inoltre il consiglio provinciale dove era impegnato sui temi di turismo e parco del Delta del Po. Il vicesindaco Eugenio Fusignani, segretario regionale del Pri, commenta: "Sono dispiaciuto perché lo avevo indicato io nel 2016 e venne subito eletto e poi riconfermato per due volte. Ha dato un grande contributo alla causa repubblicana, ma mi rendo conto che le ragioni di lavoro siano preminenti. Gli auguro tutto il bene possibile nel nuovo lavoro". Al suo posto in consiglio potrebbe entrare il presidente dell’Endas Monti Francesco Stucci che aveva ottenuto 204 preferenze, o, in alternativa, Alessandra Cusumano (141).