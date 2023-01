Aneddoti sull’arte in biblioteca con Pierre Bonaretti

Giovedì alle 16.30 l’associazione Amici della biblioteca, in collaborazione con la biblioteca comunale, organizza una conferenza di storia dell’arte dal titolo ’Storie di artisti. Dall’antichità all’era moderna, curiosità e aneddoti sul mestiere dell’arte’: un viaggio artistico-letterario alla scoperta del ruolo e della concezione dell’artista nel corso della storia. Si partirà dagli aneddoti sugli artisti dell’antichità e si osserverà l’evoluzione degli autoritratti tra il Rinascimento e l’epoca moderna, leggendo passaggi tratti dalle biografie di artisti celebri. Il relatore sarà lo storico dell’arte Pierre Bonaretti, che collabora con vari enti, pubblici e privati, per la divulgazione del patrimonio artistico. Si è occupato in particolare di studi sulla pittura romagnola.

Per informazioni: 0544 979384, [email protected]