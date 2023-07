Anestesia e Cardiologia Due nuovi primari

Due nuovi primari per l’ospedale di Faenza. Entrati in servizio lo scorso maggio, i professionisti sono stati ufficialmente presentati ieri nel corso di una conferenza stampa che si è svolta alla presenza del direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori, del direttore sanitario dell’azienda Francesca Bravi e del direttore del presidio ospedaliero Davide Tellarini. A dirigere l’unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Faenza c’è Elena Bigi, dopo l’esperienza professionale che per oltre vent’anni l’ha vista impegnata all’ospedale Maggiore di Bologna, svolgendo l’attività prevalente nel reparto di Rianimazione e nel Pronto soccorso generale e pediatrico, coordinandone la gestione dell’urgenza-emergenza, e nel soccorso extra ospedaliero del sistema 118, elisoccorso e automedica. "Tra gli obiettivi dell’unità di Anestesia e Rianimazione di Faenza c’è l’implementazione della parte chirurgica come quantità di ore e interventi, ma anche l’arricchimento dell’offerta della parte rianimatoria" ha sottolineato il nuovo primario, citando poi i rapporti con l’Università di Bologna, che si stanno intensificando. "Con l’Università stiamo dialogando in senso assoluto – ha specificato, riferendosi anche ai medici specializzandi –. Il giovane collega potrà essere uno stimolo per il professionista già completo, e sarà la spinta su cui investire per il futuro dell’ospedale e del territorio".

A dirigere il servizio di cardiologia sarà invece Stefano Tebaldi, romagnolo, che arriva a Faenza dopo aver lavorato a Pesaro-Urbino in qualità di cardiologo interventista. Precedentemente aveva prestato servizio a Ferrara e a Castelfranco Veneto. "Ho trovato un gruppo di medici con altissima professionalità e con voglia di mettersi in gioco – ha riferito Tebaldi –. La cardiologia di Faenza sarà composta da professionisti che mettono al centro la gestione del paziente. Sarà fondamentale avere un’interazione capillare con il territorio nell’interesse dei pazienti con patologie croniche, gestendo i casi attraverso la telemedicina, il day hospital e l’attività ambulatoriale, affinché si possano ridurre le ospedalizzazioni".

Non mancherà inoltre la collaborazione con gli ospedali hub. "Con queste presentazioni mettiamo fine a una fase di stabilizzazione e consolidamento dell’assetto di direzione clinica di questo ospedale" ha dichiarato il direttore generale Carradori, rimarcando come le recenti nomine diano "sostanza alla visione di sviluppo di questo ospedale e costituiscano una chiara risposta alle lamentele di depotenziamento". La presentazione dei primari è stata inoltre l’occasione per fare il punto sui lavori in corso all’ospedale di Faenza: entro la fine dell’anno dovrebbe giungere a conclusione il cantiere che interessa una parte della struttura, è prevista infatti la tinteggiatura della facciata su corso Mazzini.

d.v.