Anffas, le uova solidali per aiutare l’associazione

In occasione delle prossime festività pasquali i volontari della sezione di Lugo dell’Anffas, associazione di promozione sociale (iscritta al registro del Terzo Settore) che svolge attività socio assistenziale, di tutela e promozione di diritti delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, scendono in campo dando vita all’ennesima, lodevole, iniziativa. Fino a mercoledì prossimo (22 marzo) sarà infatti possibile prenotare, al prezzo di 10 euro, delle uova di Pasqua il cui ricavato sarà devoluto in parte a sostegno delle attività dell’associazione e in parte per la piantumazione di alberi (in questo caso per sostenere un progetto denominato ‘Treedom’ e finalizzato alla creazione di una foresta) a nome dei ragazzi di Anffas Lugo.

A produrre le uova (sia al latte che fondenti, gluten free ed al cui interno è presente una piccola sorpresa) è il laboratorio ‘Sogni di Zucchero’, giovane azienda artigiana lughese (situata al civico 36 di via Ettore Majorana) specializzata nella produzione di dolciumi, in particolare torrone, croccante e praline. Sono diverse le attività che fanno di Anffas Lugo una delle più belle realtà associative del territorio. Come ad esempio ‘Sabato Insieme’, che vede i volontari incontrarsi praticamente tutti i sabati dell’anno in uno spezio situato nella vicina Bagnacavallo, proponendo iniziative che rispondono al desiderio espresso dai giovani ospiti dell’associazione su come impiegare il loro tempo libero. Tra quelle messe recentemente in campo spicca ‘Oltre il gradino’. Si tratta di un progetto, condiviso tra la stessa onlus e l’amministrazione comunale di Lugo, il cui obiettivo è quello di mappare la città e le barriere architettoniche che ancora oggi la rendono inaccessibile o difficoltosa per le persone con disabilità e non solo. Non mancano poi laboratori artistici, visite a mostre e a musei, gite fuori porta, attività sportiva, giochi, laboratori gastronomici e tanto altro ancora.

Ieri volontari e ragazzi si sono recati a Bologna e dopo un giro nel centro storico in visita alla mostra multisensoriale ‘Beatiful Gallery’. Tornando all’iniziativa in corso in questi giorni che precedono la Pasqua, tutti coloro che acquisteranno l’uovo prodotto da ‘Sogni di Zucchero’ riceveranno il link al ‘Diario dell’Albero’, dove sarà possibile seguire la storia del suddetto progetto ‘Treedom’. Si potranno così consultare le foto degli alberi nel momento in cui vengono piantati e conoscere il luogo esatto in cui cresceranno. Sarà possibile prenotare le uova di Pasqua fino a mercoledì prossimo (22 marzo) contattando il numero 342 333 0904. La consegna uova avverrà invece entro la settimana del 3 aprile.

Luigi Scardovi