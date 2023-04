Anfiteatro in piazza a Punta Marina

Nell’aprile del 1996 a Punta Marina stavano volgendo al termine i lavori per la ristrutturazione di piazza San Massimiano, il cuore del paese, su cui si affacciano la chiesa (inaugurata nel 1962) e le scuole elementari (che nel ’62 erano in costruzione). Il progetto, che ha trasformato la piazza in un suggestivo anfiteatro, era stato redatto dall’architetto Leonardo Rossi dell’ufficio tecnico comunale. I lavori si conclusero a inizio estate e l’inaugurazione avvenne a metà di luglio con uno spettacolo di Ravenna Festival, ovvero il concerto del Transcontinental Saxophone Quartet.

A cura di Carlo Raggi