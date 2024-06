Angel Jackson arriva a Faenza

Angel Jackson è ufficialmente una giocatrice dell’E-Work. La pivot statunitense classe 2001 vivrà a Faenza la prima esperienza in Europa, presentandosi con un buon biglietto da visita. Nel college di Jackson State si è messa in luce vincendo per due anni il premio di miglior difensore della propria Conference (la South Western) e qualche settimana fa è stata la 36esima scelta nel draft Wnba, scelta dalle Las Vegas Ace. "Jackson è una giocatrice che ha qualità fisiche e tecniche – spiega coach Paolo Seletti – ed è una rookie come lo era lo scorso anno Dixon. Speriamo possa seguire le stesse orme perché Liz, dopo una buona stagione con noi, è andata a giocare in Francia". Per completare il roster mancano le ufficializzazioni della 31enne playmaker statunitense Cornelia Fondren e della play-guardia del 2006 Emilie Brzonova. A loro sarà poi aggiunta una giovane ala-pivot che sarà la dodicesima. L’organico delle faentine al momento può contare sulla guardia Franceschelli, sull’ala francese Roumy, sull’ala tedesca Reichert, sulla pivot Jackson, tutte pedine del quintetto. Dalla panchina partiranno le play Porcu e Cappellotto, l’ala Turel e le alipivot Jakpa e Fantini.