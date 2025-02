Angela Angelina, lo stop con garanzie. Gli equilibrismi dentro il campo larghissimo

La coalizione-Barattoni, benché in via di definizione, ha già un suo perimetro di campo largo: dal palco il candidato ringrazia uno per uno gli alleati nella corsa a Palazzo Merlato: "Pd, Pri, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra, Azione, +Europa, Psi, Italia Viva, Ama Ravenna, Ambiente e Territorio". Le prime file sono occupate dai volti più riconoscibili delle varie creature: il senatore pentastellato Marco Croatti, il vicesindaco Eugenio Fusignani, l’assessore regionale Giovanni Paglia, e poi ancora Nevio Salimbeni per +Europa, Roberto Fagnani per Italia Viva.

Una delle prime domande rivolte a Barattoni riguarda proprio la diversità di vedute, all’interno della coalizione, circa le fonti di energia fossile: "Il rigassificatore è una realtà, ma non ce ne sarà un secondo: Ravenna ha già fatto la sua parte". Sul futuro della discussa piattaforma Angela Angelina, responsabile di livelli di subsidenza con pochi paragoni, Barattoni apre agli ecologisti senza rinnegare le posizioni di repubblicani e portuali: "Quella piattaforma deve chiudere nel 2027, ma in chiave di transizione energetica continuo a credere che l’Italia abbia bisogno del gas degli altri giacimenti. E’ assurdo che la piattaforma maggiormente attiva sia quella più dannosa per l’ambiente".

Sull’altro tema spinoso – il consumo di suolo, di cui Ravenna è capitale italiana – Barattoni, con gesto rugbistico, calcia il pallone lontano dall’area di meta: "Analizzeremo la situazione e valuteremo se approvare il Pug prima o dopo le elezioni". Nel frattempo propone un piano di rinaturalizzazione, "con alberature in città per creare nuove zone d’ombra, e una pianta in ogni aula scolastica". Aggiustamenti anche sul fronte turistico: "Il diritto all’abitare viene prima di tutto".

f.d.