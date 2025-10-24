Angela Baraldi dal vivo. Questa sera al Mama’s Club

Questa sera al Mama’s Club di via San Mama a Ravenna alle 21.30 ’Suner canzone d’autore’, protagonista sarà Angela Baraldi. Con lei Federico Fantuz alla chitarra; Giovanni Fruzzetti al basso, tastiera e cori e Daniele Buffoni alla batteria.

Una voce graffiante, un’anima ribelle e un talento che attraversa musica e cinema con la stessa intensità. Poche artiste, infatti, in Italia, possono vantare un percorso così eclettico e autentico come quello di Angela Baraldi, cantante e attrice bolognese che dagli anni ’80 a oggi ha lasciato un segno profondo nella scena rock e nel panorama cinematografico. Il suo album ’Baraldi lubrificanti’ (1993) l’ha consacrata tra le voci più potenti del rock d’autore, mentre sul grande schermo ha emozionato con ruoli indimenticabili, come in ’Quo Vadis, Baby?’ di Gabriele Salvatores. Tra palco e set, tra canzoni e interpretazioni intense, l’artista emiliana presenta ’3021’, un nuovo lavoro che racconta dello spazio, associato a solitudine e infinito.

Domani sempre alle 21.30 al Mama’s appuntamento col cantautorato jazz italiano. Disputa e il suo complesso presentano dal vivo i brani del album ’Volturno’ e brani inediti.

Musiche originali cantate in romagnolo che si incontrano con il jazz e il funk, creando un connubio esplosivo ed energico. Jazz, folk, tango e distorsione: per una proposta musicale pluralista, inclusiva e disillusa.

Disputa: voce; Riccardo Tramontani: sassofono; Giosuè Orselli: tromba; Michele Folli: chitarra; Vito Bassi basso; Mattia Zoli: batteria. Info: 331-9118800