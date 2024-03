Angela Modesani e la fotografia

Stasera, alle ore 18, la Fondazione Sabe per l’arte ospita la conferenza ’Il tempo sospeso. Fotografia e still life’ della storica dell’arte Angela Madesani, curatrice della mostra attualmente in

corso presso gli spazi della Fondazione. Appuntamento in via Pascoli 31 a Ravenna. L’evento sarà l’occasione per presentare il catalogo della mostra ’In suspensus. Carlo Benvenuto, Enrico Cattaneo, Elena Modorati’ (Danilo Montanari Editore, 2024) e per visitare la mostra stessa, che proseguirà fino al 7 aprile. Angela Madesani, storica dell’arte e curatrice indipendente, è autrice di numerosi saggi e volumi monografici relativi all’arte contemporanea e alla fotografia.