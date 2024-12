Angela Schiavina, la regina della tavola: "Dall’arredo di interni alla cucina. Mi occupai del ricevimento per il Papa"

La sensibilità artistica, di derivazione materna, ha plasmato la sua quarantennale vita professionale, iniziata come arredatrice d’interni e presto transitata nella gastronomia, nell’organizzazione, in tutta Italia, di incontri conviviali per società e pranzi matrimoniali, dove ha coniugato cucina di tradizione, arredi degli ambienti, decorazioni, apparecchiatura della tavola, armonia dei colori: a metà degli anni Ottanta Angela Schiavina, con il suo ‘Laboratorio di cucina’ aperto in via Baccarini, è stata la prima a introdurre a Ravenna il ‘catering’. Fra i tanti importanti eventi che l’hanno vista protagonista, il ricevimento alla Classense in occasione della venuta a Ravenna di papa Wojtyla, il ricevimento a Bologna per il Re e la Regina di Spagna. Presidente da tempo dell’Associazione insegnanti di cucina italiana, Angela Schiavina quando racconta di sé, non dimentica mai i genitori, la mamma staffetta partigiana per il gruppo di Tommaso Moro, nome di copertura di Benigno Zaccagnini, il babbo, partigiano combattente nella 28esima Brigata Garibaldi, quindi uomo pubblico, assessore e molto altro.

Cibo e architettura, un binomio che lei ha ben amalgamato. Com’è avvenuto?

"Merito della mamma, Liana. Aveva frequentato l’Accademia, era bravissima a dipingere e mise questa sua sensibilità artistica a servizio della cucina e a me faceva fare la manovalanza...che mi è poi servita moltissimo: pensi che per via degli incarichi del babbo, spesso in casa c’erano cene di lavoro e quindi ho imparato non solo a cucinare, ma anche a tener conto delle tante armonie nell’allestimento della tavola che così si trasforma in un’opera d’arte".

Lei però non ha iniziato subito con la cucina...

"No, prima l’arredatrice, poi a Milano dove andavo per lavoro, cominciai a frequentare un corso di cucina e lì c’è stato il colpo di fulmine, mi feci una biblioteca intera di libri sull’argomento, cominciai a studiare e nel ‘77, a 29 anni, a Ravenna avviai il primo corso di cucina, in casa, in via di Roma".

Prima di proseguire, mi parli dei suoi genitori. Dove è nata?

"In via Pascoli, nella casa dei nonni; al parto c’erano nonna Domenica e la levatrice! Io sono cresciuta fra Ravenna e Filetto dove il babbo gestiva un podere e dove io stavo da maggio a novembre. E lì ho conosciuto tutti i prodotti dell’orto, ho compreso la stagionalità di verdura e frutta...oggi si parla tanto di km zero..., beh io ho iniziato a metà degli anni 80, quando ho avviato il ‘Laboratorio di cucina’. Ma lei voleva sapere dei miei genitori...".

Sì, racconti...

"Il babbo, Domenico, era ingegnere e fervente mazziniano. Durante la guerra era militare in Sicilia e dopo l’8 settembre entrò nella Resistenza, 14esima compagnia della 28esima Brigata Garibaldi. Il comandante era Jules Minguzzi. Nel dopoguerra fu assessore ai Lavori Pubblici per il Pri, poi, fra le altre cariche, presidente del Consorzio di Bonifica e vice presidente del consorzio del Canale Emiliano Romagnolo. Poi agricoltore a Filetto. La mamma, dipendente comunale, era stata staffetta partigiana per la formazione che faceva riferimento a ‘Tommaso Moro’, ovvero Zaccagnini. Era seconda cugina di Mario Gordini, fucilato dai fascisti a Forlì nel ‘44, medaglia d’argento al valor militare...".

Genitori che hanno contribuito a fare la storia...Sono stati loro a farle i racconti della Resistenza?

"No, loro parlavano poco di quel periodo, come d’altronde molti dei partigiani...Sono stati altri e nel corso degli anni, a raccontarmi le loro imprese. Come ad esempio di quando il babbo entrò in un campo minato per soccorrere un partigiano ferito da uno scoppio...nessun altro interveniva. Quando volli saperne di più mi disse: Ho fatto solo quello che dovevo fare".

Torniamo a lei, dopo le medie che scuola ha frequentato?

"L’istituto per geometri dove mi sono diplomata nel ‘68, poi mi sono iscritta a Firenze all’Isia, ramo designer industriale. Un corso sperimentale voluto dal rettore di Architettura, Pierluigi Spadolini. Era il ‘69, eravamo in pieno movimento politico studentesco, io partecipavo alle riunioni di Lotta Continua, poi sono sempre stata in prima linea nelle lotte per il divorzio, l’aborto, i diritti delle donne...".

Quando si è diplomata?

"Nel ‘73. È stata un’esperienza interessante, pensi che io e il mio gruppo abbiamo disegnato i sedili ergonomici per i conducenti degli autobus. Lo studio della forma degli oggetti d’uso, l’ergonomia muovevano i primi passi...Poi, tornata a Ravenna optai per l’arredamento e con la cara amica Paola Landuzzi aprii lo studio ‘Ragioni d’arredo’ in via Cavour. Cominciai a frequentare molto Milano, dove si respirava il vento europeo...e lì, come le dicevo, iniziai a interessarmi di cucina".

Ma il lavoro era ancora quello di arredatrice...

"Certo, ma intanto avevo avviato i corsi di cucina a Ravenna, studiavo, facevo ricerche e nel 1987 ci fu la svolta. Chiusi con l’arredamento e aprii il laboratorio di gastronomia in via Baccarini, di fronte alla Classense! In sostanza era l’avvio del ‘catering’, ma ciò che a me interessava era la qualità artistica, estetica dell’evento che preparavo. Mi interessava da una parte proporre la nostra grande tradizione gastronomica, dall’altra abbinare il cibo alle decorazioni, all’apparecchiatura della tavola, all’armonia dei colori, all’arredamento del luogo. Insomma stava venendo fuori la vena artistica che avevo dentro e che veniva da mamma e dal nonno, grande artista del ferro battuto".

E ben presto arrivarono i risultati...

"Iniziai con eventi da 30-50 persone, poi fui contattata da Bologna per una cena per 250 persone in uno storico palazzo...accettai la sfida e la vinsi. Per fortuna che all’epoca già c’erano, fra Milano e Roma, agenzie specializzate nel noleggio di tutti i più incredibili oggetti che a me servivano per creare l’ambiente adatto!".

Fu lei a organizzare il ricevimento, alla Classense, in occasione della venuta di papa Giovanni Paolo II...

"Esatto, lo feci in collaborazione con l’allora ristorante Tre Spade. Riuscii a organizzare un arredamento e una tavola in bianco e giallo. Da allora ho lavorato un po’ ovunque, Bologna, Venezia, Roma, Milano, nella mia tenuta a Filetto, per matrimoni, eventi e pranzi societari. Fino al ‘93 le società spendevano senza limiti per questo tipo di eventi. Ricordo i mille invitati a palazzo Albergati a Bologna per il 25° anniversario della ditta Cremonini, con Pavarotti, il ricevimento con 700 invitati per i regnanti di Spagna, a Bologna, gli eventi ai concorsi ippici alla Bagnaia...".

Oggi, considerati certi programmi tv, sembra che tutti possano essere cuochi...

"Lasciamo perdere, diciamo che alcuni sono divertenti, ma nulla di più. Per chi vuole davvero imparare il mestiere non si scappa dai validi corsi di cucina. Io ho chiuso l’attività alcuni anni fa, ora faccio qualche consulenza e soprattutto cose per divertimento, per gli amici, l’armonia di una tavola imbandita è impagabile".