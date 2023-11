’Angolo 45’, il paradiso dei sapori

Il panorama delle proposte gastronomiche di Ravenna si è arricchito di una nuova attività. Il ristorante pizzeria Angolo 45, ha infatti aperto i battenti al civico n.4 di viale Berlinguer. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta lunedì scorso, con un evento che è diventato un’esperienza culinaria indimenticabile. In occasione dell’apertura, Angolo 45 ha offerto agli ospiti la possibilità di assaggiare la propria cucina. Angolo 45 è il risultato della collaborazione di due noti imprenditori ravennati, ovvero Andrea Porcelli, già chef e proprietario del ristorante pizzeria Al 45 di via Paolo Costa, e Marco Zammarchi, imprenditore con una consolidata esperienza nel settore dell’innovazione digitale e della customer experience. "La nostra volontà – ha spiegato Andrea Porcelli – è quella di essere al servizio delle famiglie per pranzi e cene piacevoli e di qualità. Ma vogliamo essere anche un riferimento per i lavoratori degli uffici della zona, come ad esempio per Confartigianato e per il Comune di Ravenna, che hanno bisogno di pause pranzo veloci, gustose e a buon prezzo". Il menù di Angolo 45 si distingue per l’attenzione alla tradizione culinaria romagnola, con una particolare enfasi su piatti come tagliatelle e cappelletti, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Inoltre, il ristorante si impegna a offrire un’esperienza di qualità, che va oltre il semplice atto del mangiare. Fra le iniziative legate all’evento dell’inaugurazione, Angolo 45 dà la possibilità ai propri clienti di gustare gratuitamente un piatto di cappelletti, scaricando lo speciale coupon dal sito https:angolo45.it. "La nostra ambizione – ha continuato Marco Zammarchi – è quella di creare un ambiente in cui ogni cliente possa trovare un momento di serenità e piacere, in un contesto dove il ritmo frenetico della vita quotidiana lascia spazio alla qualità e al relax".

Con un occhio attento alla qualità del servizio e all’esperienza del cliente, Angolo 45 si propone dunque come una nuova destinazione per tutti gli amanti della buona tavola e della convivialità. "Il nostro obiettivo – ha aggiunto Marco Zammarchi – è quello di posizionarci bene a livello di pizzeria, ma anche con la pasta fatta in casa dalle nostre sfogline, in particolare tagliatelle e cappelletti. Inoltre, proprio per andare incontro alla nostra filosofia, che è quella di una esperienza di benessere, abbiamo posto una attenzione particolare alle ‘varianti’, proponendo l’opzione ‘gluten free’ su tutti i piatti, fermo restando le materie prime di ottima qualità e un servizio gradevole come essere a casa".

Nel menù della cucina spiccano, gli antipasti (fra cui mortadella di Bologna igp con squacquerone di Romagna dop e pizza fritta); i primi piatti (tagliatelle a sfoglia grossa tirate al mattarello con ragù alla bolognese; cappelletti con prosciutto crudo; funghi freschi e panna; cappelletti verdi con ripieno di burrata di Andria in crema di zafferano, spinaci e noci; tortelli alle erbe saltati con burro montato al timo); i secondi (la grigliata del contadino; la tagliata di pollo alla griglia con marmellata dolce di scalogno e tortino di riso basmati); i dolci fatti in casa (tiramisù, zuppa inglese, pere al Sangiovese con mascarpone). Per quanto riguarda invece le pizze, oltre alle tradizionali e alle speciali, sono disponibili pizze gourmet superior con impasto con grani integrali delle Antiche selezioni del molino Benini.