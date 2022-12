"Animali e laghetto, obiettivi raggiunti"

È stato presentato il resoconto delle attività del quarto anno di gestione dei parchi Bucci e della Rocca di Faenza, di cui si prende cura l’associazione Piccola Oasi Lilli e i Vagabondi. Gran parte degli obiettivi prefissati per il triennio della gestione sono già stati raggiunti, per l’esattezza l’87,5%. Fra questi le attività condotte con cadenza quotidiana – quali l’alimentazione degli animali, l’apertura e la chiusura degli ingressi, la raccolta dei rifiuti (quelli abbandonati nei contenitori ma anche a terra), le attività di vigilanza, la pulizia delle vasche di sedimentazione, delle canalette, degli ossigenatori e della pompa per il ricircolo delle acque del parco Bucci – e quelle di natura più straordinaria, come il monitoraggio delle specie di orchidee, l’analisi delle acque, il censimento qualitativo e quantitativo delle specie animali introdotte volontariamente dall’uomo, il collocamento di postazioni sui laghetti contenenti un salvagente, i piani di controllo per le specie di rettili introdotte dall’uomo, le visite zooiatriche, la quarantena e l’ambientamento per i nuovi esemplari (con tanto di trattamenti medici e chirurgici se necessari), la pulitura del fondale del lago del parco della Rocca, ma anche la manutenzione delle cassette nido destinate sia ai mammiferi che agli uccelli e l’aggiornamento delle osservazioni ornitologiche degli uccelli italiani nidificanti. Da qualche tempo la Piccola Oasi cura anche la gestione del laghetto di viale Baccarini, popolato da varie specie arboree e, anche qui, da animali di passaggio.

Nel corso della gestione della Piccola Oasi il parco Bucci è arrivato ad ospitare alcune specie che qui non erano mai state presenti, come l’anatra arboricola australiana, il fistione beccoroseo (originario del Sudamerica), le anatre spose (comuni in Nordamerica) e le dendrocigne pancianera. Il 2022 ha visto anche il consolidarsi della popolazione di cigni neri: l’esemplare nato nel 2021 ha infatti raggiunto un’età più matura, guadagnandosi spazi di autonomia rispetto alla coppia che lo ha dato alla luce; un quarto esemplare tende invece a condurre una vita più solitaria rispetto al resto del gruppo. Al Bucci ormai fanno capolino anche molti esemplari della fauna selvatica italiana: chi, come gli scoiattoli, è attratto dai frutti prodotti dai molti alberi presenti nel parco, chi dalle possibilità di predazione, come nel caso delle incursioni nei laghetti di aironi e garzette, o di quelle di rapaci diurni - gheppi, poiane e sparvieri - e notturni, quali gufi, allocchi, assioli e civette. È stata avvistata anche una faina: "Tutte presenze importanti in quanto fattori di regolazione delle popolazioni di uccelli presenti al Bucci", spiega il veterinario Fabio Dall’Osso. Rispetto a un tempo la popolazione di conigli, generalmente introdotti illegalmente dai cittadini, è oggetto di costanti misure volte a evitare la proliferazione incontrollata: fra questi anche i necessari interventi di sterilizzazione chirurgica. "Voglio evidenziare – ha sottolineato l’assessore alle Aree verdi, Massimo Bosi –, oltre al modo egregio con cui viene portata avanti la cura delle aree in questione, anche le tante attività didattiche che l’associazione propone ai suoi visitatori, coinvolgendo soprattutto gli studenti delle scuole, che possono così vedere con i propri occhi quanto è magnifico lo spettacolo offerto dalla natura". Fra le azioni che verranno intraprese nei prossimi due anni vi sono quelle necessarie per dotare la barca del parco Bucci di un motore elettrico, il collocamento di targhette identificative presso gli alberi e gli arbusti di maggior pregio, e l’installazione di rifugi per la fauna italiana invertebrata.

Filippo Donati