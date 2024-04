Animali trovati morti: bisogna fare luce sulle cause

Sulle cause della morte della lupa rinvenuta nei giorni scorsi a Fosso Ghiaia si sta ancora indagando, anche se l’ipotesi dell’avvelenamento potrebbe essere tra le più probabili, soprattutto per le condizioni in cui è stato trovato l’animale. Difficile invece che sia stato investito. Quasi certamente invece è stato avvelenato l’esemplare trovato in precedenza a Sant’Antonio. Non sono i primi episodi di questo tipo, lo scorso anno se ne erano verificati di molto simili.

Difficile riuscire a risalire ai responsabili ed è troppo facile lanciare accuse così, senza riscontri. Finora, a parte qualche sporadico episodio, la presenza dei lupi nella pineta di Lido di Classe non aveva provocato particolari problemi. Anzi la famiglia che da circa quattro anni vive lì, da tempo rappresenta un’attrazione per gli appassionati e sono diverse le immagini e i video che immortalano gli esemplari adulti e anche i piccoli, soprattutto di notte. Né c’è il pericolo che la piccola famiglia possa aumentare a dismisura, perché i piccoli a un certo punto vengono allontanati dai genitori e diventano autonomi. Si nutrono di daini. Anzi in un primo momento si era anche pensato che potessero contenere con la loro presenza il proliferare di questi ultimi, ma non è accaduto, preferiscono di gran lunga le nutrie.