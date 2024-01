Animata lite tra una coppia. L’uomo arrestato per resistenza

Un concitato arresto quello che ieri pomeriggio la polizia locale ha realizzato in centro in seguito a un intervento dei volontari dell’Anc, l’associazione nazionale carabinieri, per una lite tra una donna e un uomo. Tre i reati contestati al diretto interessato, un 43enne, dei quali gli ultimi due a piede libero: la resistenza e le minacce a pubblico ufficiale, il possesso ingiustificato di grimaldelli; e la violazione del divieto di ritorno, applicato dal questore, nei comuni di Cervia e di Ravenna appunto.

L’intervento è maturato quando dopo le 16 volontari dell’Anc, sotto ai portici di via Diaz, hanno notato un donna e un uomo discutere animatamente. A quel punto, anche richiamati da alcuni passanti, si sono avvicinati per riuscire a meglio monitorare l’evoluzione della situazione. Su via di Roma la donna ha sferrato un calcio. La discussione è proseguita anche quando i due hanno raggiunto via Beatrice Alighieri: una volta qui, un volontario, per documentare quanto stava accadendo, ha scattato una foto: lei lo ha notato e per tutta risposta per alcuni istanti si è calata i calzoni. I due hanno infine raggiunto piazza Mameli e, da lì, un parcheggio privato. L’Anc, come da protocollo, ha allertato la polizia locale. In breve sul posto sono giunte due pattuglie: alla richiesta di documenti, gli animi si sono esacerbati e lui - prosegue l’accusa - ha prima reagito cercando di divincolarsi e poi ha minacciato, anche di morte, sia gli agenti che la donna per averlo inguaiato. Alla fine è stato immobilizzato. Addosso, oltre ai grimaldelli, gli è stato trovato un po’ di hashish che gli varrà una segnalazione amministrativa.