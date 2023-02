Anime specchianti, spettacolo contro il gioco d’azzardo

Alle 21 di stasera, presso il teatro comunale di Russi (via Cavour 10) arriva lo spettacolo ’Partita aperta – il modo più sicuro di ottenere nulla da qualcosa’, parte del progetto di sensibilizzazione al gioco d’azzardo patologico promosso da Ausl Romagna che vede come capofila il Comune di Ravenna.

L’opera, scritta, diretta e interpretata dalla compagnia teatrale femminile Anime Specchianti, (composta da Martina Cicognani, Francesca De Lorenzi, Giorgia Massaro e Chiara Nicastro) si propone di trasmettere al pubblico i meccanismi che vincolano i giocatori compulsivi, far conoscere come superarli e come cercare le opportunità per chiedere aiuto.

Lo spettacolo, che porterà lo spettatore a vivere un percorso attraverso gli stati d’animo e le emozioni che provocano la dipendenza, sarà seguito da un dibattito con il pubblico tenuto dalla Psicologa.

Per informazioni e prenotazioni: 339-7748859, 320-3928914. Oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo: [email protected]