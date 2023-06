Anita, oltre Garibaldi Una storia di coraggio

Una donna libera, una storia di coraggio, oltre Garibaldi. Oggi alle 21 arriva al Cinema City di Ravenna ’La versione di Anita’, film biografico di Luca Criscenti dedicato all’eroina dei due mondi Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva. Insieme al regista interverranno lo scrittore Maurizio Maggiani e Lorenzo Cottignoli, presidente della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna.

Si tratta di un’occasione imperdibile per scoprire la storia di una donna fuori dal comune, Anita Garibaldi, in tutte le sue dimensioni. Nata in Brasile nel 1821 e morta a Mandriole di Ravenna, a soli 28 anni, quattro volte madre, Anita visse una vita avventurosa, combattendo con coraggio per la libertà dei popoli di due continenti, ma il suo legame con il marito mise spesso in secondo piano la sua personalità e il suo vissuto.

Nel cast Flaminia Cuzzol, Lorenzo Lavia, il giornalista Marino Sinibaldi, Annita Garibaldi Jallet, pronipote della protagonista, lo storico Roberto Balzani e Silvia Cavicchioli, direttrice scientifica del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.