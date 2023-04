Anna De Lutiis "Adoro questa città da quando vidi il cielo di Galla Placidia"

di Carlo Raggi

Quando nel 1969 arrivò dall’Abruzzo seguendo il marito che, neo ingegnere, era stato chiamato all’Anic, si munì subito dei libri che dell’ex capitale dell’Impero romano d’occidente raccontavano la storia e giorno dopo giorno faceva esperienza sul campo visitando uno ad uno i monumenti. Voleva capire la città e i suoi abitanti, Anna De Lutiis, all’epoca giovane insegnante di lingue, e c’è riuscita così bene che nel mezzo secolo che separa gli anni 70 da oggi, parallelamente all’insegnamento è stata chiamata a ricoprire ruoli nei quali è imprescindibile il rapporto di fiducia e di conoscenza con la città. A cominciare da ‘Ravegnana Radio’, la radio della chiesa ravennate, dove per quarant’anni è stata giornalista e voce narrante.

Quando iniziò la collaborazione con Ravegnana Radio?

"Nel ’78. Leggevo poesie, a volte mi accompagnavo con la chitarra, poi mi perfezionai sul fronte della cultura, volevo far conoscere agli ascoltatori i protagonisti di ogni evento culturale in città, li intervistavo in diretta. Poi diedi vita a una serie di rubriche, di respiro nazionale come il giro dei laghi d’Italia, e internazionali. Erano anni di grande ascolto e crescita della radio, erano peraltro gli anni di monsignor Tonini, non dimentichiamolo".

In che rapporto era con l’arcivescovo?

"Di grande simpatia e stima. Era un uomo che ben conosceva il ruolo della comunicazione e con lui la radio non ha mai avuto problemi…purtroppo finita l’era di Tonini, le cose sono cambiate. Poi col tempo anche il ruolo della radio è piano piano evaporato e così nell’agosto scorso l’abbiamo chiusa. Ma mi piace ricordare due episodi con Tonini…"

Racconti.

"Il primo è del 1986, in vista della visita di papa Wojtyla a Ravenna, Tonini acquistò altre due frequenze in modo che la radio si potesse ascoltare ovunque in Romagna e invitò nei nostri studi il pontefice che così si rivolse ai romagnoli dai nostri microfoni. L’altro è di quando era cardinale, negli anni 90. Veniva spesso da noi, io lo chiamavo e lui, se era a Ravenna, dopo pochi minuti era lì! Come radio organizzai una raccolta di fondi a favore dell’iniziativa che Tonini stava portando avanti per una scuola in Burundi. Per l’occasione avevo fatto pubblicare volumetti con le poesie dei miei studenti medi. Tonini fu entusiasta: ‘Con queste offerte abbiamo un’aula in più’!"

Col passare degli anni le hanno affidato ruoli importanti in radio.

"Da una parte ho sempre continuato la mia attività di giornalista, ovviamente senza remunerazione visto che facevo l’insegnante, poi le dirò…, dall’altra con l’arrivo di Emilio Molducci, docente anche lui, grande e fine politico e uomo di cultura, divenni socia della cooperativa che gestiva la radio e mi fu offerto il ruolo di vice direttore del settore giornalistico e di vice presidente della cooperativa".

Poi è diventata lei presidente. "Nel 2007, quando Molducci lasciò, gli subentrai. E lo sono tuttora, stiamo gestendo le incombenze successive alla chiusura della radio. Pensi che dovremo spendere 7mila euro per smontare le antenne! E abbiamo una stanza di documenti preziosi, mentre tanti libri li abbiamo dati alla biblioteca di Mezzano. Sono riuscita a trovare fondi per una gratifica, oltre al tfr, per i tre dipendenti. Comunque le anticipo che stiamo pensando a un sito web della radio…se credo in una cosa, non mi fermo davanti a nulla!"

Andiamo alle sue origini. Lei non porta un cognome ravennate.

"Infatti, sono nata a Miglianico, in provincia di Chieti. Il babbo, Antonio, si era messo a coltivare gli orti di famiglia; era un ex carabiniere che nel ’42, per non andare in guerra, decise di fare il quinto figlio, e così nell’anno della caduta del fascismo sono nata io. La mamma, Francesca, si era sposata a 16 anni".

Quando è arrivata a Ravenna?

"Nell’agosto del ’69, con mio marito Nenso, mi ero appena sposata. Lui si era laureato al Politecnico di Milano e fra le offerte di lavoro aveva scelto quella all’Anic a Ravenna dove poi diventò dirigente. Purtroppo è morto da tempo".

In quale università ha studiato?

"A Pescara, laurea in lingua e letteratura straniera, inglese, francese, tedesco e spagnolo. L’università aveva appena avviato i corsi, ricordo che venne Moro a comunicarlo!"

Cosa conosceva di Ravenna?

"Nulla, se non che c’erano mosaici bellissimi. Ricordavo quanto detto da un’insegnante: se andate a Galla Placidia, chiudete gli occhi entrando e quando li aprite guardate in alto: ‘Vedrete un cielo piene di stelle’. E così feci il primo giorno, appena arrivata: mio marito andò al lavoro, io andai a Galla Placidia. Incredibile visione! Cominciò lì la mia ricerca alla scoperta della città".

In che modo?

"Girando, consultando le fonti, i libri antichi. Trovai molto alla libreria antiquaria Tonini, soprattutto lessi quanto i grandi poeti inglesi dell’800 da Bayron a Shelley a Wilde scrissero di Ravenna durante i loro soggiorni. Tanto che nel 2000 pubblicai una piccola guida della città vista attraverso i loro occhi. E poi l’insegnamento, un ulteriore stimolo".

Quando iniziò?

"Subito, anni di supplenza alle medie, Russi, Cervia, Ravenna, Marina, dove sono rimasta per sette anni. Nel frattempo, nel ’71, era nato Igor, ha la nostra passione per la musica classica! È diventato ingegnere, poi si è laureato in filosofia ed è docente a Verona… Nel ’78, anno in cui nacque Paolo, presi l’abilitazione. Ho anche insegnato allo Scientifico. Che impegno! C’erano 7-8 ragazzi di una quinta cui proprio l’inglese non andava giù. E io non volevo che all’esame di maturità avessero problemi…lavoravo fino a notte fonda per preparare per loro le tracce della lezione, molto basata sull’attualità, ad esempio i discorsi di Obama…poi decisi di portarli tutti in gita a Vienna, a Praga…trovarono lo stimolo per studiare, furono tutti promossi.

Comunque nel 2001 sono andata in pensione".

Così ha potuto dedicarsi meglio alle altre attività…

"Appena in pensione il Comune mi chiese di fare alcune ore di inglese all’Accademia, c’erano molti stranieri. Lo feci per due anni. Della radio abbiamo parlato, negli anni 90 mi chiamarono nel consiglio della Fidapa, l’Associazione che riunisce le donne impegnate nell’arte, nelle professioni, negli affari, a livello provinciale e nazionale, poi nel Cif, il Centro italiano femminile e nel Soroptimist. Nel ’96 il sindaco D’Attorre mi volle a presidente del Comitato per il gemellaggio con Chichester, ci sono rimasta per sei anni, fra le tante iniziative, lo scambio di studenti…" Lei è stata anche nel Centro relazioni culturali con Walter Della Monica. "Oh sì, a fine anni 90. Walter mi chiamò a dargli una mano alla presentazione mensile dei libri Lui aveva fondato il Centro con uno scopo ben preciso, fare cultura per la gente comune. Dopo la sua uscita e il coinvolgimento dell’Università temo che lo spirito primordiale cambi. Sarebbe un gran peccato!"