Anna Frabotta e i magazine

Alle 17 di oggi, a Palazzo Mazzolani di Faenza in corso Mazzini 93, Isia Faenza ospita l’incontro ’Magazines & more. Racconti intorno ai niche magazine’ con Anna Frabotta in dialogo con Alessandro Gori. Introduce Maria Concetta Cossa.

Attraverso un racconto che intreccia vicessitudini personali e professionali, le sue passioni, e una selezione delle riviste di nicchia che reputa tra le più interessanti, Anna Frabotta ci parlerà dello stato dell’arte sull’editoria indipendente. Della seduzione del profumo della carta e quello dell’inchiostro. Dell’attenzione con la quale seleziona magazine indipendenti che rappresentino una cura al tempo dell’incultura come valore. Di come, promuovendo progetti editoriali ricercati nei contenuti e nell’estetica voglia compiere un gesto d’amore e di resistenza.