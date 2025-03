Anna, Linda e Gaia. Faenza e il magico trio

Pioggia di medaglie per i nuotatori agonisti del Nuoto Sub Faenza al Trofeo Motion di Forlì. Bravissime Anna Bolzon, Linda Martelli e Gaia Loreti che complessivamente hanno portato a casa 9 vittorie. Anna Bolzon (Juniores, 2009) ha primeggiato nei 100 e 200 stile libero, nei 50 rana e si è piazzata seconda nei 50 stile libero; Linda Martelli (Ragazzi, 2012) ha preso l’oro nei 50 e 200 rana, nei 200 misti e il bronzo nei 100 rana; Gaia Loreti (Ragazzi, 2011) ha fatto il tris di successi nei 50, 100 e 200 rana; Penelope Sangiorgi (Cadetti, 2007) ha vinto nei 50 e 100 dorso, si è piazzata seconda nei 100 farfalla e terza nei 50 farfalla; per Benedetta Donati (Cadetti, 2008) è arrivato il doppio oro nei 100 e 200 stile libero, oltre all’argento nei 50 stile libero; stesso carnet per Giada Minelli (Cadetti, 2008) vincente nei 100 farfalla, nei 200 rana e seconda nei 100 rana; Angelica Donati (Cadetti, 2008) si è presa l’oro nei 100 rana, l’argento nei 200 rana e nei 50 rana, il bronzo nei 50 stile libero; Giulia Fiorentini (Juniores, 2009) ha battuto la concorrenza nei 100 misti.

Il prossimo appuntamento per il Nuoto Sub Faenza sarà il Campionato Regionale Assoluto e giovanile di fondo indoor, oggi a Bologna. Per i nuotatori Esordienti A e B il prossimo impegno sarà il terzo turno del Torneo Invernale Fin, oggi a Forlì e domani a Pinarella.

È stata una domenica da ricordare anche per le ragazze faentine del nuoto artistico che a Cesena hanno partecipato al sesto Trofeo Uisp Sincro Insieme nelle categorie Ragazze, Juniores e Master. In evidenza il Trio Ragazze (Sophie Benini, Caterina Cattani, Matilde Melandri) piazzatosi al 5° posto, il Trio Ragazze (Lidia Boglioni, Emma Montalti, Emma Valtancoli), sesto, e la squadra Ragazze composta dalle sei dei Trio a cui si sono aggiunte Valentina Camminata, Emma Romano e Rebecca Liverani per un discreto 13° posto. Tra le Juniores 10° posto di Martina Leoni, mentre si è festeggiato il successo della squadra Master, con Alice Bandini, Caterina Dotti, Michela Gurioli, Marika Sippi, Asia Quadalti, Laura Lombardi, Anita Ambrogi, Celesti Nelli, Elisa Ranieri, Giulia Di Domenico e Giulia Savini.