Anna Maria Balboni, mezzo secolo fa l’impresa

Le brillano gli occhi, azzurri, ad Anna Maria Balboni Ravegnani, che ha appena compiuto cento anni, al ricordo della mitica impresa, la Pola-Cervia del 24 luglio 1969, qualcosa come 54 anni fa. Era piena estate, l’anno precedente l’Azienda di soggiorno cervese per motivi promozionali aveva ‘inventato’ la traversata dell’Adriatico da Pola a Cervia mettendo in palio 5mila dollari per chi da maggio a settembre facesse il record nella traversata. Fu il marito, Paolo Ravegnani, ex atleta, a stimolare Anna Maria a scendere in acqua con gli sci. Lei se l’era sempre cavate bene con gli sci sulla neve, e così "decisi di provarci, cominciai ad allenarmi nel mare qui davanti a casa, più volte feci Cervia-Pesaro e ritorno e la mattina del 24 luglio partii da Pola". Fu lei stessa, sei anni fa, nel corso di una intervista, a rievocare l’impresa. Come andò? "Mi trainava lo scafo dell’ingegnere Signoretti, di Milano, non era potentissimo. Partimmo da Pola alle 6.30, il mare era buono. C’erano altri motoscafi d’appoggio, con i membri della giuria…Non era certo un’impresa facile, molti sbagliavano rotta, come strumenti c’erano solo bussola e radio. E si guardava il sole, ma se fosse stato nuvolo o magari si incontrava la nebbia…Quella prima volta andò abbastanza bene, riuscii a superare i momenti di crisi, soprattutto le ultime miglia furono le più faticose". Quanto impiegò? "Quella prima volta 3 ore 17 minuti e 56 secondi. Era la prima volta di una donna e moltissimi erano scettici". Come scrisse il Carlino all’indomani dell’impresa, quando gli altoparlanti della spiaggia annunciarono che alle 6.30 da Pola era partita una donna per cimentarsi nella Coast to coast, tutti erano convinti che l’impresa sarebbe fallita perché si riteneva la Pola-Cervia una gara da uomini. E invece Balboni smentì l’assunto maschilista suscitando l’entusiasmo di migliaia di bagnanti assiepati sulle banchine del porto canale. Così Anna Maria, che da allora fu chiamata dai ‘media’ la ‘delfina dell’Adriatico’, quella mattina entrò nella leggenda delle imprese sportive: quotidiani, settimanali, la Rai ne fecero un personaggio! E lei ci provò anche l’anno successivo, il 5 settembre del ‘70. La trainava un motoscafo molto potente e arrivò a Cervia in 2 ore 23 minuti e 51 secondi. Ferrarese di nascita, cervese d’adozione a partire dal 1951, Anna Maria Balboni era stata un’atleta fin da ragazzina, campionessa azzurra di pattinaggio artistico negli anni Trenta poi campionessa sugli sci a Cortina. Capitò a Cervia con il marito in occasione di una vacanza, si imbatté in una casa isolata lungo viale Italia allora ghiaiato e la comperarono. Nel corso degli anni l’hanno trasformata in un ristorante-pensione, la ‘Villa’, che lei ha gestito personalmente fino al 2016. La Pola-Cervia del 1969 fu la scintilla che spronò Anna Maria a insistere nello sport, sempre con gli sci ai piedi. Raccontò: "Mi buttai sulla velocità. E dal 1969 al 1972 ho vinto i campionati di velocità nazionali sul chilometro. E ho disputato anche quelle sui cinque e sui dieci chilometri. Nel 1970 ho fatto il record del mondo sul km lanciato sul lago di Como: 82,370 km orari! E non è finita. Nel 1972 disputai anche la maratona d’acqua, la Pavia-Venezia, 410 km, unica donna a partecipare, 7 ore 43 minuti. Sotto la pioggia".

Carlo Raggi