Anna Sole canta sul Titano

Dopo aver superato le Live Audition della nuova edizione del ‘Tour Music Fest – The European Music Contest’, la piccola Anna Sole Dalmonte, che ha 8 anni e risiede a Voltana, vola nella Repubblica di San Marino per le finali, in programma giovedì prossimo, della categoria ’Baby singer’.

Al cospetto del musicista, arrangiatore e direttore d’orchestra, Beppe Vessicchio, nonché della produttrice discografica statunitense Kara DioGuardi, si esibirà nell’indimenticabile ‘Nessuno mi può giudicare’ di Caterina Caselli. Oltre a studiare, dal 2019, violino e ukulele nella locale scuola di musica ‘Do Re Mi’, da due anni Anna Sole studia canto a Cotignola presso la scuola del Vocal Coach Ruggero Ricci. La giovanissima cantante è stata selezionata tra oltre 20mila ragazzi provenienti da tutta Europa. Un sogno per tutti i giovani artisti emergenti, partito dalla prima tappa a Bologna il mese scorso.

Anna Sole ha convinto la giuria del Tour Music Fest grazie al suo talento artistico e alla sua grande determinazione. dimostrando una capacità decisamente rara per la sua giovane età di saper ‘giocare’ con la musica, la voce ed il suono. Non resta che rivolgerle un enorme ‘in bocca al lupo’, ma soprattutto di divertirsi tantissimo in questa formidabile esperienza del Tour Music Fest.

lu.sca.