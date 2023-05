"Annegavano Senza pensarci ci siamo tuffati"

Può capitare di essere la persona migliore per il momento peggiore. Anzi, le persone migliori. Almeno sei, tutte della Compagnia carabinieri di Faenza. E tutte impegnate contro un unico ‘mostro’: l’alluvione. Lo scatto ha fatto il giro d’Italia e non solo. Questione di prospettiva fotografica: ma per noi tutti che abbiamo ammirato il gesto del militare che portava in spalla l’anziano cittadino da salvare, per noi che magari abbiamo pensato per un momento alle letture del liceo quando Enea, fuggendo da Troia, sorreggeva sulle spalle l’anziano padre Anchise, quella era l’immagine delle immagini: la foto perfetta capace di disvelare da sola l’intera tragedia. Allargando l’angolo senza distorcere nulla, ecco che ora l’intera sequenza scivola lentamente sul piano inclinato della cronaca con tutti i suoi dettagli. Raddoppiano le persone salvate (due) e diventa corale l’azione dei carabinieri, qui descritta dal capitano che l’ha diretta, il neo-comandante della Compagnia manfreda Alessandro Averna:

"Le persone salvate in spalla sono state due, noi eravamo lì in sei, poi sono arrivati altri due militari in supporto. Tutto è accaduto quando siamo andati sull’incrocio tra via Torretta, via Pellico e via Cimatti, ovvero il punto più colpito dalla prima inondazione. Come tale, si trattava del primo punto da presidiare. Siamo arrivati lì attorno alle 18 circa: il tempo di avvisare i residenti su come comportarsi, che dall’argine l’acqua ha iniziato a esondare. In 10 minuti appena è cominciato l’allagamento, in mezz’ora l’acqua si era alzata in maniera decisa. A un certo punto ho chiamato un collaboratore per iniziare a evacuare l’area: il tempo di finire di parlare che la situazione si è aggravata. Ho chiuso la telefonata e ci siamo gettati in acqua: erano intrappolati, era quello che dovevamo fare. Un intervento corale, come tanti altri in questi giorni, frutto di un servizio programmato perché sapevamo che lì sarebbe potuto esondare".