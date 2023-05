Anni Novanta, nuova sede della Croce rossa

Nell’estate del 1994, il sottocomitato faentino della Cri e le ambulanze si trasferirono in via Veneto angolo via degli Insorti, nei locali ristrutturati di un ottocentesco casolare (foto). L’inaugurazione avvenne il 7 maggio ’95. In precedenza, dalla fine degli anni 70, la sede era in via Camangi, mentre nei decenni antecedenti era in via Severoli 9 dove ancora oggi, sulla parete del palazzo, ci sono le lapidi a ricordo dei benefattori del ‘pronto soccorso’ e dei militi caduti per la guerra. Da via Veneto altro trasferimento in via Emilia Ponente e infine, tre anni fa, in via Risorgimento.

A cura di Carlo Raggi