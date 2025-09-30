Anniversario della Liberazione. Le iniziative in programma a Cervia

Il mese di ottobre a Cervia è dedicato alle celebrazioni della Liberazione che si svolgeranno in contemporanea al primo Festival della Pace. Tante le iniziative dove si incontrano arte, musica, cultura e storia nei valori della pace e della libertà. "Non è una coincidenza – si legge nel comunicato – che gli eventi si svolgano nello stesso periodo e che tante iniziative siano in entrambi i calendari del programma, perché libertà e pace camminano insieme e vivono di un respiro comune".

Tante le iniziative in programma, che si apre con Patrick Zaki, un dialogo su ’Pace e libertà’. Fra gli appuntamenti da ricordare il convegno ’Voci di pace’ con interventi e testimonianze di Emergency, Medici Senza Frontiere, Associazione Volontari per Gaza, Soleterre e rappresentanti di diverse organizzazioni umanitarie. In entrambi gli appuntamenti sarà presente la giornalista Alessia Arcolaci importante anima del festival della pace.

Domenica 26 ottobre dalle 10 alle ore 15 in piazza Garibaldi grande rievocazione storico didattica della ’Liberazione di Cervia’ con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca a cura dell’Associazione ’Gotica Romagna’. Concerto del Corpo bandistico ’Città di Cervia e corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico. Su tutte le lapidi del territorio verranno deposte le corone in memoria dei caduti. Il primo appuntamento sarà invece martedì 14 ottobre alle 18: ’Pace e libertà: Dialogo con Patrick Zaki’ al Magazino del Sale Torre.