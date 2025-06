Anniversario della Repubblica

Una mattinata all’insegna della partecipazione civica e della memoria ha caratterizzato a

Faenza le celebrazioni per il 79° Anniversario della Festa della Repubblica. L’evento, promosso dal

Comune di Faenza e dal Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà, ha visto un significativo coinvolgimento delle scuole, sottolineando quale sia l’importanza di trasmettere i valori

fondanti della Repubblica alle nuove generazioni.

La cerimonia ha preso il via presso l’Istituto Comprensivo Matteucci in via Martiri

Ungheresi 7, in una cornice all’aperto che ha accolto autorità e numerosi studenti. Dopo

l’accoglienza, la mattinata si è aperta con l’Inno Nazionale, momento di forte emozione e unità.

Il cuore delle celebrazioni è stato rappresentato dalla presentazione dei progetti didattici elaborati dagli studenti.