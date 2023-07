Venerdì 7 luglio alle 20, in occasione del 78° anniversario dell’eccidio dei conti Manzoni, il parroco di Giovecca don Davide Sandrini celebrerà, presso il settecentesco Santuario della Beata Vergine di Loreto situata nella vicina località di Passogatto, una santa messa di suffragio per onorare il ricordo di vittime dell’odio di una guerra civile. Nella tarda serata del 7 luglio 1945 si consumò infatti uno degli episodi più sanguinosi avvenuti, nel dopoguerra, nel territorio della Bassa Romagna. Quella sera un comando partigiano fece irruzione nel quattrocentesco palazzo, situato in via Bastia a Frascata di Lugo, in cui l’intera famiglia dei Manzoni Ansidei dimorava, prelevando la contessa Beatrice (64 anni) assieme ai figli Giacomo (41), Luigi (38) e Reginaldo (36), alla fedele domestica Francesca Anconelli (51) e alla cagnolina ‘Lilla’, per poi giustiziarli brutalmente, poche ore dopo, a Villa Pianta. Un episodio raccapricciante, che non vide risparmiare neppure donna Beatrice Manzoni Ansidei, presidente, fin dal 1931, della Società Femminile di San Vincenzo dè Paoli. Una donna aperta alle riforme della società civile e dotata di grande sensibilità ai bisogni dei più poveri, che aveva sempre onorato l’importante incarico che le era stato affidato dalla suddetta istituzione benefica. Per alcuni anni l’eccidio fu accompagnato dal mistero e dal silenzio di chi, tra la popolazione della zona, in realtà sapeva. Tre anni più tardi, a seguito di alcune delazioni, alla tenacia dei Carabinieri e alle confessioni dei protagonisti, i resti delle vittime furono rinvenuti sepolti tra i filari di viti di un podere situato, come detto, a Villa Pianta. Tredici furono gli imputati, guidati dal lavezzolese Silvio Pasi (in arte comandante Elic), ritenuti responsabili dell’eccidio dalla giustizia italiana. Furono condannati all’ergastolo. Condanna poi ridotta a 19 anni e di cui 5 furono scontati.

Luigi Scardovi