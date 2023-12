Celebrato il 79° anniversario della Liberazione di Bagnacavallo

Bagnacavallo (Ravenna), 21 dicembre 2023 – “In questo periodo dell’anno noi ci ritroviamo a onorare e ricordare il coraggio e la determinazione, i sacrifici, i lutti, di donne e uomini del nostro territorio che con la Resistenza e insieme alle forze alleate formate da persone provenienti da diverse parti del mondo, riportarono la libertà nelle nostre case, nelle nostre strade, nelle nostre campagne”.

Sono le parole del sindaco di Bagnacavallo, Eleonora Proni, in occasione della celebrazione, questa mattina (giovedì), del 79° anniversario della Liberazione di Bagnacavallo. Cerimonia che rientrava nelle iniziative promosse da Comune, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona. Dopo una messa celebrata presso il Sacrario dei Caduti e il saluto, nella centrale piazza della Libertà, dello stesso primo cittadino, è avvenuta la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, con i canti delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria dell’istituto comprensivo Berti, che hanno poi distribuito pensieri di pace. Al termine sono stati liberati in aria palloncini colorati biodegrabili, recanti la scritta ‘Viva la Pace’.

“Oggi, qui nella nostra piazza della Libertà – ha sottolineato la Proni – vogliamo ribadire una volta di più che non è con le guerre che si progetta un mondo migliore. È nel tessuto stesso delle nostre comunità che si annida la forza di superare le avversità, di coltivare la speranza e di costruire un futuro condiviso. Il tempo è testimone delle nostre azioni e delle nostre scelte. In un’epoca in cui la sapienza tecnologica convive con la crudeltà umana, è nell'esempio di ognuno di noi che si cela la speranza di un mondo più giusto, più umano, più pacifico, più ‘comunità’”. Nei giorni precedenti si erano svolte iniziative per l’anniversario della Liberazione anche nelle frazioni di Villanova e Glorie. Il programma si concluderà sabato prossimo (23 dicembre alle 14.15 a Masiera.