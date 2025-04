Anniversario Liberazione, gli eventi. Una pedalata tra i luoghi simbolici

Ieri il compleanno e oggi l’anniversario della Liberazione. La partigiana Pina Trombini, originaria di Porto Fuori dove durante la Resistenza faceva da vedetta, ieri ha festeggiato i 100 anni assieme al sindaco facente funzione Fabio Sbaraglia e all’assessora Federica Moschini, oltre ovviamente al figlio Arturo Mazzoni e alla nipote Francesca Mazzoni. E oggi, come probabilmente ogni anno, ricorderà quei giorni di aprile 1945.

Domani sono tante le iniziative in programma per celebrare l’anniversario. Si terrà la ’Pedalata della liberazione’ da Ravenna alla pineta di Classe, lungo un itinerario fatto di luoghi importanti e simbolici. Ritrovo alle 10 al giardino 9 Novembre 1989 in via Keplero, retro del Conad Galilei. L’arrivo è alla Ca’ Acquara, nella pineta di Classe. Alle 14.30 la sezione Anpi Natalina Vacchi organizza la manifestazione ’Gioca con la tua bicicletta - cross prato - gincana - triathlon’ nell’area sportiva della parrocchia di San Paolo. Alle 15.30 in viale Sighinolfi la gara Primi sprint, riservata alle categorie Giovanissimi tesserati Federazione ciclistica italiana. Sabato alle 17.30 partirà dal Sacrario dei Caduti (via Baccarini 7) il concerto itinerante della Fanfata dell’associazione nazionale bersaglieri sezione cap. G. Galli, con arrivo in piazza del Popolo.

Tante le deposizioni di corone. Quelle di oggi: dalle 9 in tutto il territorio di Roncalceci, Mezzano (9.30 via don Tanasini 2), Savio (14, via Orfanelle 22), Castiglione (10, piazza della Libertà), Sant’Alberto (10.30, parco XXV aprile), Sant’Antonio (10.30, via Canalazzo 209). E poi domani: la prima è alle 11 in piazza del Popolo, con l’Anpi ed esibizione della Banda. Le altre: vicolo dei Francesi (10), piazza Brigata Pavia (9.30), San Pietro in Vincoli (10.15, monumento ai Caduti), San Zaccaria (8.30, cimitero e parco della Rimembranza), Mensa (10, cippo in via Mensa), Mandriole (9.30, piazza 2 Agosto 1980), Sant’Alberto (10, piazza Garibaldi), Mezzano (9.30, piazza della Repubblica), Savarna (8.30 piazza Italia, alle 10 performance dei bambini del gruppo teatrale FuoriClasseDelTeatro), Piangipane (9.30, piazza 22 Giugno 1944), Camerlona (10.30, sacrario della brigata Cremona e via Tagliata), Santerno (10, piazza 5 Dicembre), San Michele (9, giardino della scuola dell’infanzia), San Pietro in Trento (9.30, circolo Arci in via Taverna 140), Ragone (8.45, cippi Capra e Martiri delle mura), Filetto (11.30, via Roncalceci angolo via Rampina), Punta Marina (9, piazza Massimiano), Marina di Ravenna (9.45, via Garibaldi), Casal Borsetti (8.30, piazzale Marradi) e Porto Corsini (11.30, via Cortellazzo).