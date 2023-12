Anno accademico, domani una conferenza

Domani alle 17, nell’aula magna Andrea Emiliani a Palazzo Mazzolani in corso Mazzini 93, l’Isia di Faenza inaugura l’anno accademico 2023-24 con la conferenza ‘Studio Azzurro, la bottega e l’autore plurale’ con Laura Marcolini e Fabio Cirifino. Aprono l’evento con un saluto istituzionale Massimo Isola, sindaco di Faenza e Massimo Bucci, presidente dell’Isia di Faenza. Conduce Maria Concetta Cossa, direttrice di dell’Isia di Faenza.

Studio Azzurro è un gruppo di artisti dei nuovi media, fondato nel 1982 da Fabio Cirifino, Paolo Rosa e Leonardo Sangiorgi a Milano. Più che intorno all’idea di collettivo, il suo percorso si è definito intorno alla pratica di una “autorialità plurale”, di una condivisione di intenti e progetti aperta alla fecondità delle interferenze, degli sfioramenti e delle sintonizzazioni, in definitiva della curiosità per l’altro, per il suo pensiero, il suo fare, la sua sensibilità. Come dichiarato dagli stessi protagonisti, "negli anni è accaduto che qualcuno iniziasse ad accostarci a una “bottega rinascimentale”, una definizione che da una parte ci piace molto, dall’altra crediamo possa essere integrata proprio da questo concetto aperto e policentrico dell’autorialità plurale, per sottolineare la luminosità degli attraversamenti, la reciprocità delle innumerevoli fecondazioni che avvengono durante lo sviluppo di un progetto e la sua realizzazione. Sappiamo che questa è un’esperienza che si intravede e si può sperimentare anche in università come questa".