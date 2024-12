Anno nuovo vita nuova?. Magari all’insegna della coerenza

Si è sempre detto: "Anno nuovo, vita nuova" e un fiume di auguri, parole vuote se non seguite da comportamenti coerenti. Stare bene nel fisico è fondamentale, ma è altresì importante un pensiero sano, cioè un modo di concepire la vita alla luce di quei solidi valori che oggi nella nostra società paiono scemati. Allora mi sovviene il filosofo tedesco Martin Heidegger là dove distingue tra la vita autentica e quella inautentica che consiste nel vuoto del quotidiano perdersi tra le cose, nel pettegolezzo e nella chiacchiera. Ma anche Pier Paolo Pasolini, con amarezza, ha parlato di "desentimentalizzazione della vita", intendendo la sottrazione dei sentimenti veri dalla nostra esistenza. Ma quali? Ancora una volta penso agli anni della mia infanzia, dove i genitori ci hanno trasmesso il senso del rispetto degli altri che è rispetto di noi stessi e della vita. C’era fra le famiglie, specie in campagna, una solidarietà non comune; il dolore di uno era quello di tutti, il pezzo di pane veniva condiviso.

Non si tratta di essere nostalgici e neppure così ingenui da credere che il passato fosse un’età dell’oro. ma certamente noi accusiamo oggi in città come nei paesi, un maggior individualismo e spesso una chiusura da porta a porta. Non parliamo poi dell’esibizionismo di chi si crede importante solo perché ha la macchina più grossa o una pelliccia di visone e la vuole ostentare, persino oggi che pare abbiamo acquisito una maggior sensibilità nei confronti degli animali. Ma l’assurdo è che si sentono spesso per strada padroni di cani rivolgersi con grande affettuosità all’animale senza degnarsi però di salutare le altre persone o addirittura manifestando disprezzo per gli altri.

Anno nuovo sì, e ben venga sperando che ci tenga lontano dalle calamità già purtroppo sperimentate, e ci porti nel cuore il rovello per la pace di cui avrebbe bisogno il mondo. La pace e la giustizia vanno considerati valori eterni, e la politica dovrebbe essere davvero servizio al bene comune, e non la semplice ricerca del profitto, sterile tarlo che ci avvelena i giorni. Potessimo ancora rivivere quell’augurio di Buon Anno che, da bambini, portavamo nelle case, dove ci compensavano con un sorriso, dei dolcetti o qualche spicciolo. Una vita sostanziata di un pensiero che non cerca solo il calcolo, ma regolata dall’intelligenza del cuore.