Annullata la sagra Abruzzo-Romagna

Rinviata a data da destinarsi l’ormai tradizionale Sagra Abruzzo-Romagna. L’evento ormai da diversi anni si svolge nell’ultimo weekend di agosto, organizzato da Casa Mita. La causa è l’alluvione. "Il nostro Centro sociale – spiegano da Casa Mita – , da maggio fino a metà agosto, ha spesso tutte le sue energie per dare ospitalità, vitto e alloggio, ai tantissimi volontari, che da tutte le parti d’Italia sono accorsi per aiutarci a liberare la nostra città dalle rovine e dai detriti lasciati dall’alluvione. La nostra coscienza ci imponeva di non sottrarci. Abbiamo preferito spenderci, per aiutare chi si trova nel dolore e nelle difficoltà e, di conseguenza, non abbiamo potuto occuparci della organizzazione della Sagra".