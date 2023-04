Annullata pendenza col Fisco Passa da 1,7 milioni di euro a zero

Una pendenza con il Fisco passata da più di un milione e 700 mila euro a zero. Davvero un bel salto quello vissuto dalla Gp Project di Ferrari Paolo e C. Sas, società ravennate fino a qualche tempo fa attiva nel settore delle installazioni di impianti elettrici. Del resto l’accertamento che tra Irap, Iva e Irpef aveva in totale restituito una cifra da capogiro, è stato di fatto annullato dalla corte regionale di giustizia tributaria attraverso cinque sentenze pubblicate nei giorni scorsi con le quali sono stati accolti gli appelli della società ravennate. Tutto era partito nel gennaio 2016 da una verifica fiscale delle Fiamme Gialle per le annualità 2011-2015 conclusasi nell’autunno di quell’anno con una prima notifica per il 2011 poi integrata nel 2017 per le altre annualità. Al centro di tutto, un contestato uso di fatture false. L’Agenzia delle Entrate di Ravenna – si legge nelle sentenze –, “sposando in toto la tesi sostenuta”, aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero del dovuto sia dalla società che dal socio accomandatario, il Ferrari appunto. Al centro della contestazione, il presunto utilizzo da parte della Gp Project di fatture per operazioni inesistenti. In pratica – secondo l’accusa - la società avrebbe contabilizzato costi da parte di fornitori inquadrati come ‘cartiere’ dai finanzieri prima e dall’Agenzia delle Entrate poi: ovvero società fittizie create al solo scopo di produrre documenti, come le fatture.

A quel punto la società ravennate, attraverso il commercialista Sebastiano Toni, aveva aperto cinque fronti attraverso altrettanti ricorsi. In sintesi secondo quanto rappresentato dalla difesa attraverso specifica documentazione, le prestazioni al centro delle fatture erano reali; e comunque sia, la verifica sarebbe stata affetta da carenza documentale in quanto basata su dichiarazioni generiche di legali rappresentanti di terze società, e di loro dipendenti, che nulla avevano a che fare con l’azienda ravennate. In subordine, il difensore aveva inoltre eccepito novità giurisprudenziali: vedi l’applicazione nel nostro caso della deducibilità dei costi da reato (ovvero le componenti negative di reddito connesse a reati) e quindi l’onere dell’amministrazione di attendere procura o tribunale sull’effettiva sussistenza delle condotte illecite. Risultato: in primo grado davanti alla commissione tributaria provinciale, la società l’aveva spuntata per gli anni di imposta 2011 e 2012 (e il successivo appello dell’Agenzia è stato rigettato) ma non per il 2013, 2014 e 2015. Di conseguenza si era ritrovata con un cospicuo debito iscritto a ruolo dal quale erano scaturiti sequestri preventivi perlopiù di natura immobiliare. Da qui la decisione di fare appello. La Corte bolognese ha ora rilevato che quanto sostenuto dalla difesa, è fondato: come dire che la verifica risultava carente di documentazione oltre che basata su dichiarazioni generiche di legali rappresentanti di terze società: ricostruzioni che al massimo dimostravano l’inattendibilità della loro contabilità senza automatismi sulla Gp Project. In sintesi – si legge nelle sentenze del collegio presieduto dal giudice Valerio Bolognesi – “il quadro accertativo proposto dall’Agenzia delle Entrate non appare supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti”. Per questa ragione “la prova della fondatezza della pretesa fiscale risulta gravemente carente”. Le spese di giudizio sono state compensate.

a.col.