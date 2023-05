Annullato il presidio delle educatrici di nido

Le organizzazioni sindacali, alla luce della catastrofe ambientale che ha colpito nelle scorse ore la Provincia di Ravenna, registrando ingenti danni ed un folto numero di sfollati in più Comuni, nonché uno sforzo immane di tutti gli addetti alla sicurezza che si sono adoperati e che si stanno tuttora adoperando senza indugio per soccorrere la cittadinanza, hanno deciso di annullare il presidio previsto per sabato 20 maggio alle ore 10 in piazza

del Popolo, rinviandolo a data da destinarsi, in segno di doveroso rispetto per le famiglie sfollate, per il tessuto produttivo fortemente compromesso,

per i lavoratori tutti, soci e dipendenti in difficoltà e per soccorritori e volontari impegnati ad aiutare a vario titolo, a cui esprimono la propria gratitudine, ritenendo opportuno non appesantire ulteriormente il loro gravoso operato con incombenze rinviabili.

Auspicando che l’emergenza rientri quanto prima e vengano ripristinate le attività produttive, le organizzazioni sindacali di categoria avvieranno un confronto con le centrali cooperative al fine di richiedere la miglior tutela reddituale possibile per tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti dalle chiusure dei servizi e non solo.

Cgil, Cil e Uil