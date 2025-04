Annulli speciali di Poste Italiane per il volo degli aquiloni

In occasione della 45° edizione del Festival dell’Aquilone di Cervia, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, presso lo stand di Poste Italiane allestito in via Arenile Demaniale Stand Bagno Italia, 121–122 a Pinarella di Cervia, richiesto da Artevento. Venerdì, dalle 10.45 alle 17.45, si potrà chiedere l’annullo postale dedicato agli 80 anni dalla Liberazione; giovedì 1° maggio, dalle 10.45 alle 17.45, altro annullo postale dedicato alla figura leggendaria di Kintaro, eroe giapponese dei bambini, simbolo di Artevento 2025.