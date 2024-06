Anohni, una voce dell’altro mondo. Unica data italiana al Pala De Andrè

Se potete, non perdetevela. Perché quando le luci si spegneranno, magia e suggestione accenderanno il Pala De Andrè per uno degli appuntamenti più attesi del Ravenna Festival: il concerto di Anohni. La cantante ha scelto Ravenna come sola tappa italiana del tour europeo con la sua band the Johnsons (appuntamento stasera, alle 21, info e prevendite: 0544 249244, www.ravennafestival.org. Biglietti: da 40 a 60 euro). Sul palco Anohni sarà accompagnata da nove musicisti fra cui Julia Kent al violoncello, Maxim Moston al violino, il multi-strumentalista Doug Wieselman e alla chitarra Jimmy Hogarth, che è anche produttore.

Nata 53 anni fa nel Regno Unito e cresciuta ad Amsterdam e poi in California, Anohni – pseudonimo di Anohni Hegarty – si è trasferita a New York prima dei vent’anni, formando nel 1998 la sua band e disegnando una traiettoria unica nella musica. Il suo viaggio ha attraversato generi diversi, dall’elettronica sperimentale all’avant-classical, la dance e la soul.

La svolta è arrivata con il successo, nel 2005, di ’I am a bird now’ e il Mercury Music Prize in Gran Bretagna. Fra i dischi da ricordare ’The crying light’ (2009), ’Swanlights’ (2010). Nel 2016 è uscito ’Hopelessness’, un album sperimentale elettronico dal tagliente contenuto politico, prodotto da Hudson Mohawke e Daniel Lopatin. Anohni ha collaborato anche con Franco Battiato, David Tibet e Lou Reed. Quest’ultimo si commosse di fronte a una voce tenorile diversa da ogni altra, quella voce che, secondo Diamanda Galás, racchiude tutte le emozioni del pianeta.

Stasera Anohni and the Johnsons proporranno vecchie hit, come l’eterea ’Twilight’, e brani dal nuovo album ’My back was a bridge for you to cross’. Dalla toccante confessione di ’It’s my fault’ che ammette "è colpa mia, il modo in cui ho distrutto la Terra, l’acqua muore, adoro le bugie" a ‘That wasn’t enough‘, che descrive l’avidità con cui stiamo consumando la Terra, fino al bruciante interrogativo di ‘Why am i alive now?’ ("perché sono viva per guardare tutta questa sofferenza?") e al grido di ’Scapegoat’, una ballata che è anche un potentissimo atto dei denuncia della transfobi. Una serata imperdibile, per un vertiginoso viaggio nelle emozioni.