Anouk in scena al Rasi

Sarà messo in scena oggi alle 11 al Teatro Rasi (via di Roma, 39) Anouk, spettacolo rivolto a bambine e bambini dai 5 anni di età. La rappresentazione ’libera’ è in programma alle 17 (posti limitati) per le famiglie. Anouk è un’azione teatrale che indaga le possibilità di amicizia tra bambini provenienti da aree geografiche e culture diverse. Sulla scena due personaggi cercano di scoprire la propria identità attraverso un gioco fisico, ma soprattutto ponendosi delle domande profonde.

Anouk è una bambina arrivata dalla Groenlandia, che si trova smarrita e a disagio fuori dal suo ambiente. A scuola entra in contatto con la sua compagna di banco Valentina, che la aiuta ad ambientarsi, e sviluppa con lei una relazione che si fa via via più intima. Anouk, però, essendo nata in un piccolo villaggio isolato tra i ghiacci, ha sviluppato delle sensibilità che la rendono diversa, capace di vivere lo spazio e il tempo con un approccio ’sensoriale’.

L’incontro tra le loro due visioni produce un confronto tra culture e modi diversi di guardare la natura e tutto questo confluisce in azioni teatrali e giochi che coinvolgono il pubblico. Lo spettacolo adotta inoltre un sistema di comunicazione basato sulla tecnologia ’silent disco’: ogni bambino ascolta i testi e le musiche dello spettacolo attraverso una cuffia, calandosi così in una immersività fisica prodotta dalla qualità stereo dei suoni. Ingresso unico 5 euro; ravennateatro.com