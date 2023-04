Anpi in festa al parco di Masiera

Nell’ambito delle celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione, da oggi a domenica è in programma ‘Anpi Bagnacavallo in Festa’, tradizionale iniziativa con musica, buon cibo e parole sulla R-Esistenza in programma al parco del Senio di Masiera con la collaborazione dell’associazione l’Olmo. Stasera alle 20.30 si comincia con la presentazione del libro ‘Noi che siam stati partigiani’ (Edizioni del Loggione) di e con Carmelo Pecora per proseguire con i Khorakhanè in concerto alle 21.30. Domani alle 20 l’associazione La Banda presenterà il nuovo dossier ‘Idra - Mafie sotto casa’; seguirà alle 21.30 il concerto dei Siegel Senones. Altri appuntamenti sono in programma sabato e domenica e ogni sera lo stand gastronomico funzionerà dalle 19, domenica anche a pranzo.

Per informazioni e prenotazioni [email protected]