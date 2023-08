Antenna, cittadini in Consiglio Rissa tra maggioranza e opposizioni

Contro il mostro d’acciaio nel parco Montessori – l’antenna Wind Tre di 34 metri installata in tempi record – una quarantina di cittadini dell’area di via Cilla hanno protestato (in silenzio) affollando il consiglio comunale durante una seduta agostana in cui si votavano tre mozioni: bocciate le due dell’opposizione – Pigna e Lista per Ravenna – che chiedevano la revoca della concessione; approvata quella della maggioranza (Francesconi, Azione) per "individuare aree preferibili per le installazioni": le prossime. Due giorni prima anche il comitato contro l’antenna, forte di mille firme raccolte, aveva partecipato alla commissione sul tema. Seduta fiume, interventi sul filo della rissa, parolacce. Redarguiti dal presidente Cameliani, poiché non contemplati dal regolamento, gli applausi agli interventi dei consiglieri di minoranza.

"Progetto scellerato. E potevate dire: nel parco no. Sono esterrefatta che il sindaco si presenti solo ora, e magari perché tra il pubblico c’è qualche nome di spicco", l’affondo di Veronica Verlicchi, riferendosi alla presenza tra il pubblico di Cristina Mazzavillani Muti. "II Comune poteva non concedere l’area, destinata a verde e per il gioco, in cui si possono realizzare costruzioni funzionali alla fruizione pubblica: non un’antenna, che non è servizio pubblico", la puntualizzazione di Alvaro Ancisi secondo cui "non penso alla malafede, ma quando si sbaglia ci si corregge".

La linea della maggioranza è che l’installazione era inevitabile e i Comuni hanno mani legate. Rende l’idea il sindaco, Michele de Pascale: "Siamo dei pazzi, mettendoci contro mille cittadini di Ravenna, peraltro in un periodo in cui di assemblee con persone incazzate ne ho altre..., o forse vi viene il dubbio che il Comune non si è opposto perché non può farlo?", dice rivolgendosi alle opposizioni. "La consigliera Verlicchi – aggiunge – ha fatto l’esempio di Pisa, dove il sindaco di centrodestra ha spostato l’antenna: di cento metri, spendendo 100mila euro dei cittadini , che gli hanno detto: ci hai preso per il culo". Per il sindaco "prima le antenne si mettevano sui condomini, con canoni onerosi. Ora la norme li concede su suolo pubblico quasi gratis. Cambiate la legge, invece in parlamento il centrodestra vuole decuplicare la potenza". "Il ’dl’ concorrenza, proposto da governo e componenti del Pd, per aumentare la potenza dei ripetitori, non è passato", precisa Alberto Ferrero (Fd’I).

l. p.