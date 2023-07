Antenna in piedi in tempi record I residenti filmano e protestano

Il mostro d’acciaio è in piedi. L’antenna alta 34 metri della Wind Tre, installata nel parco Montessori di via Lanzoni, da ieri è realtà e svetta sulla città. La nascita di un comitato e singole iniziative di consiglieri comunali di opposizione non sono bastate per fermare l’iter, come si chiedeva da più fronti.

Ieri molti cittadini della zona hanno ripreso con i cellulari l’installazione del gigantesco traliccio, tra l’altro seguendo l’operazione con apprensione in ragione dell’allerta meteo per il vento forte di questi giorni. Il comitato lamenta che l’installazione è avvenuta prima della discussione in consiglio comunale dell’argomento, prevista per il 3 agosto. Ieri l’antenna è stata oggetto di un’interrogazione di Renato Esposito di Fratelli’d’Italia, che chiedeva lo stop alla concessione in autotutela. Analoga richiesta era stata avanzata da Alvaro Ancisi di Lista di Ravenna. Ma già in occasione del precedente consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione del consigliere di maggioranza Daniele Perini, che pure avanzava alcune perplessità, l’assessore con delega alla transizione ecologia, Igor Gallonetto, aveva fatto intendere che indietro non era più possibile tornare.

La presenza del cantiere ha sventrato il parco Montessori, a pochi metri dalla scuola elementare Riccardo Ricci e immerso in una zona residenziale di pregio, quella del quartiere di via Cilla. Il comitato ha già raccolto qualcosa come 700 firme contro l’antenna, ma a quanto pare al momento non è bastato a fermarne l’installazione.