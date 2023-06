Antenna nel parco di via Lanzoni "Da Comune e Arpae i primi stop Poi Wind 3 ha cambiato il progetto"

Comune e Arpae avrebbero inizialmente fermato il progetto, pur riabilitato dal Tar. Ma alla fine Wind 3 ha vinto il braccio di ferro, riducendo i parametri delle emissioni. "E ora c’è una stringente normativa che impedisce di fermare tutto": lo spiega l’assessore alla transizione digitale, Igor Gallonetto, il quale, dopo la levata di scudi degli abitanti del quartiere di via Cilla, ha ricostruito l’iter autorizzativo dell’impianto che, dalla scorsa settimana, ha portato all’apertura del cantiere. Fondamenta di cemento armato già posizionate e destinate a ospitare un’antenna alta 30 metri, a pochi metri dalle case, da una scuola e nel cuore di un parco pubblico dove giocavano i bambini e gli anziani prendevano un po’ di fresco al riparo di alberi che sono stati abbattuti. I residenti hanno già avviato una raccolta firme digitale e intendono adire alle vie legali.

"Si tratta di un procedimento avviato nel 2020 – spiega Gallonetto –; alla prima richiesta di installazione, gli uffici comunali avevano dato parere negativo, ma il progetto fu riabilitato dal Tar al quale Wind 3 aveva presentato ricorso contro il diniego". In buona sostanza, nel 2021, "il Tar disse di non potere negare l’autorizzazione in assenza di pareri sull’inquinamento elettromagnetico". Da lì si è arrivati a una prima conferenza dei servizi, nel marzo 2023, attivata dal Suap – lo Sportello unico per le attività produttive – cui tutti gli enti e i settori interessati da normativa devono rilasciare un parere. Per il Comune sono intervenuti gli uffici urbanistica, viabilità, verde pubblico e patrimonio, oltre ad Ausl e Arpae. Proprio l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, spiega l’assessore, "il 7 marzo 2023 ha espresso parere negativo sulla base delle previste emissioni elettromagnetiche".

A quel punto l’operatore di telefonia mobile sarebbe corso ai ripari, cambiando alcuni paramentri del progetto, cosa che ha imposto a stretto giro l’apertura di una seconda conferenza dei servizi, dove alla fine l’ha spuntata. "Nella seconda conferenza – spiega Gallonetto – Arpae ha detto che le emissioni elettromagnetiche col nuovo progetto sarebbero rientrate nei limiti". La posizione del traliccio è rimasta la stessa, così sono partiti i lavori. "Condivido le preoccupazioni dei cittadini – aggiunge Gallonetto –, ma siamo in presenza di pareri favorevoli fatti da enti preposti e autorevoli. Nel momento in cui si dice che la normativa viene rispettata, diventa difficile impedire l’installazione".

I cittadini, oltre alla posizione infelice della maxi antenna, in una zona sensibile oltre che di pregio dal punto di vista urbanistico, contestano al Comune di non avere fatto alcuna informazione, aspetto che l’assessore giustifica così: "Abbiamo visto che c’è stato un susseguirsi repentino degli eventi, da marzo al 7 maggio quando è arrivato il via libera. Dopo sappiamo tutti cos’è successo, c’è stata l’alluvione. Questa non vuole essere una via di fuga, ma si tratta di un dato oggettivo".

Lorenzo Priviato