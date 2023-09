"Antenne 5G, serve regolamento comunale"

"Adottare criteri oggettivi in contradditorio con le telefonie, seguendo un modello preferenziale per evitare che le antenne 5G vengano installate in luoghi sconvenienti e aprire una istruttoria per consentire a esperti e tecnici di individuare i criteri oggettivi per orientare l’installazione delle antenne in zone specifiche". A chiederlo è stato il consigliere di Italia Viva Alessio Grillini, il quale nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione alla giunta faentina.

"L’attuale norma – rileva Grillini –, per l’installazione di antenne 5G di interesse pubblico, consente di collocarle in qualsiasi luogo. Alla luce di questo è successo, e succederà, che nuove antenne sorgeranno nei punti più disparati del territorio comunale. A Ravenna per esempio è sorta una antenna improvvisamente, all’interno di un parco pubblico dove giocano bambini ed adiacente ad una grossa area residenziale e lo stesso Comune di Ravenna si è trovato all’ultimo a dover approvare un ordine del giorno per creare un criterio di collocazione di dette antenne sul territorio".

Antenne che, secondo quanto afferma Grillini: "La scienza ci dice che non hanno nessun impatto sulla salute dell’uomo, ma va considerato che tali antenne hanno un impatto visivo ed emotivo non indifferente sulla cittadinanza, senza considerare questa ricaduta emotiva sul valore commerciale nel mercato immobiliare e ipotetici futuri riscontri scientifici in termine di salute". Fino all’inizio del mese di agosto non risultavano istruttorie per nuovi impianti nel territorio comunale.