Antica vite etrusca "Erbacce e abbandono: niente da preservare"

Troppa vita ma poca vite maritata. Cioè tante erbacce e molti alberi ma non quegli "elementi strutturali funzionali alla coltivazione" della preziosa vite la quale aveva spinto Soprintendenza e ministero della Cultura a individuare nel podere Baruzzi di Mezzano "uno dei più importanti relitti del paesaggio agrario storico della provincia di Ravenna". Da giovedì scorso un’illusione sulla quale si è definitivamente abbattuto il Consiglio di Stato dichiarando infondato l’appello presentato dal ministero contro la sentenza del Tar di Bologna che già nel 2021 aveva menato più d’un colpo su quel sogno agreste giacché "l’evidente abbandono delle coltivazioni e la diffusione della vegetazione spontanea", rendono "quanto mai ardua la sostenuta presenza della vite maritata a piantata romagnola, tecnica di coltivazione ormai scomparsa".

"Ho ereditato otto ettari di terreno nel 2018. Finora ho speso solo soldi in consulenze di agronomi e altri professionisti", aveva raccontato la proprietaria del fondo, Antonella Merendi (avvocato Franco Fiorenza), poco dopo la sentenza del Tar. Il suo podere per cinque ettari era coltivato a ortaggi, anche in serra, e per tre era incolto. Le grane si erano palesate per ’colpa’ della vite maritata, antica tecnica di origine etrusca: la pianta si avvinghia attorno agli alberi (da cui maritata cioè sposata), soprattutto pioppi e olmi che per secoli hanno delimitato i filari. Al tempo non esistevano mica i pali in cemento o metallo: ma con il progredire della tecnologia, gli alberi con le viti a loro maritate, sono stati abbattuti e sostituiti o abbandonati. Roba insomma da restituire a miglior coltivazione. La Soprintendenza però già dall’agosto 18 aveva detto chiaro che in quel podere, pur tra le erbacce, c’era la nostra storia: "Una tangibile testimonianza del sistema a piantata diffusamente adottato in Romagna per molti secoli e oggi quasi totalmente sostituito dall’agricoltura estensiva".

Il Tar era stato netto: la decisione era stata presa anche sulla base di "dettagliata documentazione fotografica", compresa quella ricavata durante il sopralluogo della Forestale dal quale erano emersi filari lunghi circa 140 metri e distanti 35. Su tutto però regnava "evidente abbandono e diffusione della vegetazione". Tuttavia il consiglio di Stato, con apposita ordinanza, la scorsa estate aveva accolto la richiesta del ministero di sospendere la decisione dei giudici bolognesi in attesa di approdare a una valutazione definitiva sul caso. Così era stato nominato il direttore del dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari dell’università di Bologna: per dire numero ed estensione dei filari, le loro condizioni di salute, la possibilità di recuperarli a coltura e le caratteristiche della vegetazione circostante.

La relazione che ne è uscita - si legge nella sentenza a firma del giudice Ulrike Lobis -, ha stroncato oggi sogno sulla Romagna che fu visto che là dentro non è stato trovato alcun riscontro dei sistemi funzionali alla vite maritata "quali fili metallici e pali di sostegno di questi, denominati’schioppi’, necessari per formare l’impalcatura su cui fare crescere i tralci in produzione". Né sugli alberi c’è traccia della loro presenza, vedi "tacche sulla corteccia nei punti di inserzione degli schioppi". E quello che c’è ora, "si trova in condizioni assolutamente precarie". Una soluzione ci sarebbe, ma è un tantino drastica: "Affinché il presunto relitto di piantata possa rimanere a disposizione in totale sicurezza", occorrerebbe "il totale rifacimento dell’impianto mediante la messa a dimora della totalità delle piante di vite e la sostituzione di tutti i tutori vivi". L’unica soluzione sarebbe cioè rifare tutto...La stessa titolare aveva riferito che già il precedente proprietario "avrebbe abbandonato per lungo tempo le pratiche agricole con conseguente decadimento dell’azienda". In definiva mancano gli elementi strutturali per coltivare la maritata, "presupposto necessario e logico per perseverare in quel modello di saperei e tecniche tramandate" alla base di un "paesaggio storico agricolo di particolare rilevanza".

Andrea Colombari